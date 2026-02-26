تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
إتلاف بضاعة منتهية الصلاحية وتسطير محاضر بحق المخالفين في الجنوب
Lebanon 24
26-02-2026
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة في مصلحة حماية المستهلك في
محافظة النبطية
بجولات تفتيشية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد
بيطار
في المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأفران والحلويات والعصائر ومحطات المحروقات في نطاق بلدات: حبوش، طريق عربصاليم كفرجوز والدوير وتول وعدشيت والقصيبة وبريقع وصير الغربية في
قضاء النبطية
وبلدتي
الخيام
وإبل السقي قضاء
مرجعيون
.
وتم خلال الجولة تسطير محضري ضبط بحق أصحاب ملحمتين في بلدة حبوش
الشارع العام
لعدم إعلان الأسعار، كذلك تم تلف بضاعة منتهية الصلاحية بأمر من
النيابة العامة
الإستئنافية في
النبطية
كانت قد حجزت سابقاً في ميني ماركت في بلدة كفرجوز طريق حبوش، كما تمت رصرصة ٣ محطات محروقات في بلدتي الخيام وصير الغربية.
كما وجه المراقبون تنبيهات وإنذارات خطية لبعض أصحاب المحال بضرورة التقيد بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاحقاً.
