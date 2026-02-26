إتلاف بضاعة منتهية الصلاحية وتسطير محاضر بحق المخالفين في الجنوب

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة في مصلحة حماية المستهلك في بجولات تفتيشية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد في المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأفران والحلويات والعصائر ومحطات المحروقات في نطاق بلدات: حبوش، طريق عربصاليم كفرجوز والدوير وتول وعدشيت والقصيبة وبريقع وصير الغربية في وبلدتي وإبل السقي قضاء .



وتم خلال الجولة تسطير محضري ضبط بحق أصحاب ملحمتين في بلدة حبوش لعدم إعلان الأسعار، كذلك تم تلف بضاعة منتهية الصلاحية بأمر من الإستئنافية في كانت قد حجزت سابقاً في ميني ماركت في بلدة كفرجوز طريق حبوش، كما تمت رصرصة ٣ محطات محروقات في بلدتي الخيام وصير الغربية.



كما وجه المراقبون تنبيهات وإنذارات خطية لبعض أصحاب المحال بضرورة التقيد بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاحقاً.

