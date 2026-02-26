تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بشأن سعر البنزين.. هذا ما طلبه أبو شقرا من الحكومة

Lebanon 24
26-02-2026 | 06:34
بشأن سعر البنزين.. هذا ما طلبه أبو شقرا من الحكومة
أشار ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، عقب الاجتماع الذي عقدته اتحادات النقل في مقر الاتحاد العمالي العام، الى أن "قرار الحكومة زيادة الرسوم كان له وقع كبير على المواطن، ومبيعات المحروقات شهدت تراجعا بنسبة 30 % بسبب الغلاء العالمي والضريبة المفروضة من الحكومة".

وطالب أبو شقرا الحكومة بأن "تضع سقفا لسعر المحروقات، على أن تحسم أي تغييرات تحصل عالميا من ضمن الضريبة التي تستوفى"، داعيا "في حال حصل انخفاض بالسعر، الى اعتماد الطريقة التي كانت سائدة خلال حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عندما كانت الدولة تستوفي 3000 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين، وتحسم التغييرات ضمن الضريبة، حيث بقيت صفيحة البنزين ثابتة لسنوات، عند سعر 22800 ليرة لبنانية".

وقال: "من الأفضل وضع سقف لسعر المحروقات خصوصا بعدما شهدنا انزعاجا من المواطن الذي يتكبد خسائر عديدة بسبب غلاء البنزين، ولا نعرف ما ينتظرنا في ظل استمرار ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، علما أن تسعيرة غد الجمعة تشهد ارتفاعا بالسعر أيضا".

وأبدى "عدم رضا موزعي وأصحاب المحروقات عن الغلاء الحاصل، لأنه يستنزف رأس المال ويسبب إرباكا في البيع".

وأوضح أنه "إضافة الى زيادة الضريبة التي فرضتها الحكومة على صفيحة البنزين منذ نحو أسبوع، فقد فاق الارتفاع الحاصل على صفيحة البنزين نحو 5 دولارات أميركية، وللأسف كل هذه الزيادات تقع على كاهل المواطن خصوصا ذوي الدخل المحدود".
لبنان

إقتصاد

الاتحاد العمالي العام

الشهيد رفيق الحريري

الاتحاد العمالي

فادي أبو شقرا

رفيق الحريري

ليرة لبنانية

الشهيد رفيق

مقر الاتحاد

