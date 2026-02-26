بري بحث مع سفير قطر في المستجدات محليا وإقليميا

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في سفير دولة قطر لدى الشيخ بن عبدالرحمن آل ثاني. وتم البحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر .



واستقبل وفداً من الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور إيلي ناجي عوض ، الهيئة الدكتور محمد عماد الدين سلمى ، الدكتورة عاتكة ، الدكتور إيلي أبو يزبك ، الدكتور رفعت غانم ، وماري جوزي شليطا ، وضعه في أهداف ومهام وبرامج عمل الهيئة الناظمة وأهمية دورها .



وبعد اللقاء تحدث الدكتور عوض : ا"ليوم تشرفنا بزيارة دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ بري حيث وضعنا دولته بصورة انطلاق عمل الهيئة إنطلاقا من كونها هيئة أنشئت بقانون صادر عن مجلس النواب. اللقاء ، كان إيجابياً وبناء وأكدنا خلاله أن الهيئة ليست إطاراَ تصادمياً بل مرجعية علمية تنظيمية تعمل بتنسيق كامل مع الإدارة المعنية".



وأضاف : "هدفنا واضح حماية صحة المواطن اللبناني، وتعزيز ثقة الناس بالقطاع الغذائي ، ودعم سمعة لبنان الإنتاجية والتصديرية .



وتابع : نحن نؤمن بأن سلامة الغذاء ليست ملفا إدارياً فحسب بل هي مسؤولية وطنية مشتركة والعمل سيكون ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية بعيدأ عن أي استعراض أو تشهير ، والمرحلة المقبلة هي مرحلة بناء وتنسيق وتفعيل تدريجي بما يعزز حضور الدولة ويحمي صحة الناس في آن معاً" .

