بالصورة.. غارة على حرج "علي الطاهر "

أفادت مندوبة " " عن أنّ مسيّرة اسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه مستهدفة حرج " " عند الاطراف الشمالية الشرقية للنبطية .



وقد تحركت سيارات الاسعاف باتجاه المكان المستهدف.



