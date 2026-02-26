تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

تجمع مالكي الأبنية المؤجرة يرفض أي مساس بقانون الإيجارات

Lebanon 24
26-02-2026 | 07:45
تجمع مالكي الأبنية المؤجرة يرفض أي مساس بقانون الإيجارات
صدر عن تجمع "مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان"، بيان رد فيه على النائب قعقور"استوديو "اشغال عامة ، مؤكدا   رفضه" القاطع لأي مساس جديد بقانون الإيجارات النافذ، سواء عبر تعديل أو اقتراح أو مشروع قانون جديد، كما يرفض أي تأخير أو التفاف من شأنه ضرب مبدأ الأمان التشريعي وحرية التعاقد، وهما من الركائز الأساسية للنظام الدستوري والاقتصادي الحر في لبنان".

أضاف : "لقد عانى المالكون القدامى على مدى عقود طويلة من القوانين الاستثنائية التي تم تمديدها أكثر من خمسٍ وعشرين مرة، في مخالفة واضحة لمبدأ المساواة أمام القانون ولمبدأ صون الملكية الفردية الذي يكفله الدستور. وقد أدّت هذه التمديدات غير الدستورية وغير المحقة إلى أضرار جسيمة بحقوق المالكين، وألحقت ظلماً فادحاً بهم، وأبقت أملاكهم رهينة سياسات شعبوية آنية".

أضاف :"إن قانون الإيجارات السكني الصادر عام 2014 والمعدّل عام 2017 دخل مرحلته النهائية لوضع حدٍّ للتمديدات الاستثنائية، وتصحيح الخلل التاريخي الذي أصاب العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأي محاولة للعودة إلى الوراء تشكّل ضرباً لمبدأ الاستقرار القانوني و الأمان التشريعي، وإمعاناً في تقويض الثقة بالدولة ومؤسساتها".

ولفت "التجمع" إلى أن "أوضاع العديد من الأبنية العائدة للمالكين القدامى بلغت مرحلة خطيرة من التهالك والانهيار نتيجة الحرمان الطويل من عائد عادل يمكّنهم من صيانتها وترميمها، ما يشكّل خطراً على السلامة العامة. فهل يُعقل أن يُحمَّل المالك وحده تبعات سياسات إسكانية فاشلة استمرت لعقود؟"

وأكد رفضه "رفضاً قاطعاً تحويل قضية الإيجارات إلى مادة انتخابية أو وسيلة لاستمالة الأصوات عبر مقاربات شعبوية تقوم على تحميل فئة خاصة أعباء معالجة مشكلات فئة خاصة أخرى. فلا يجوز لأي جهة، وتحت أي مسمّى، أن تتدخل في تحديد مصير أملاكنا أو فرض قيود جديدة عليها خارج إطار الدستور والقانون، خصوصاً بعد وضوح موقف المجلس الدستوري في تكريس حماية الملكية الفردية واحترام مبدأ التوازن والعدالة كما  كنا نتمنى ان يصدر عن لسان  جهة تغيرية لدعم    المالكين القدامى  للقيام بصيانة ابنيتهم و تامين صناديق  لترمميها والمطالبة باعفاءهم من  الضرائب للتعويض عنهم ما لحق بهم من ظلم  واجحاف".

وتابع البيان :"إن حرية التعاقد حق مقدّس ما دام لا يمسّ بالانتظام العام، وأي تدخل إضافي في العلاقة التعاقدية يشكّل انتهاكاً صريحاً للدستور ولمبادئ الاقتصاد الحر.
وأعلن  بوضوح :"لا للتعديل، لا للتأخير، نعم للتحرير الكامل والمطلق"، داعيا جميع الجهات الرسمية إلى احترام القوانين النافذة، وصون الملكية الفردية، وإنهاء زمن القوانين الاستثنائية التي أنهكت المالكين وألحقت ظلماً تاريخياً بهم".
المجلس الدستوري

قانون الإيجارات

الجهات الرسمية

قانون الإيجار

الدستور

الطويل

لبنان

ستوري

