تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي ترأس لقاء تربوي في بكركي للمدارس الكاثوليكية

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:19
A-
A+

الراعي ترأس لقاء تربوي في بكركي للمدارس الكاثوليكية
الراعي ترأس لقاء تربوي في بكركي للمدارس الكاثوليكية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد في الصرح البطريركي في بكركي  لقاء تربوي برئاسة  البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  ومشاركة رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية  المطران يوسف سويف، الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، والمرجعيات الكنسية صاحبة اجازات المدارس الكاثوليكية، ولفيف من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والكهنة والراهبات، لمناقشة مواضيع تربوية وطنية، منها مصير سلسلة الرتب والرواتب، وسير الأمور في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدراس الخاصة، كما الرسالة الانسانية للكنيسة في ظل التصاعد التدريجي للأقساط ومطالب المعلمين ووجع الناس.

ورحب البطريرك الراعي بمرجعيات المدارس الكاثوليكية في لبنان، معتبراً أنها "تحمل مسؤوليات كبيرة وعلى رأسها مسؤولية المدارس الكاثوليكية"، واعتبر "أن الاجتماع اليوم هو لتوحيد الكلمة من أجل خير المدارس الكاثوليكية".

بدوره ،شدد المطران  سويف في كلمته على رسالة المدارس الكاثوليكية و"هي المحبة وعيش إيمان المسيح"، معتبراً "أن التربية هي جزء من الايمان المسيحي"، داعياً الى "موقف مبدئي موحد في المدارس الكاثوليكية في لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابة المعلّمين تستغرب تغييبها عن لقاء بكركي التربوي: دورنا أساسي
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تربوي في معروب
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب علي فياض بعد لقاء وفد من حزب الله البطريرك الراعي في بكركي: اكدنا التزامنا بالقرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع ترأس لقاء طلاب الطب في بشرّي: تطوير القطاع الصحي مسؤولية مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:05:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

البطريرك الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-02-26
Lebanon24
09:39 | 2026-02-26
Lebanon24
09:34 | 2026-02-26
Lebanon24
09:25 | 2026-02-26
Lebanon24
09:19 | 2026-02-26
Lebanon24
09:14 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24