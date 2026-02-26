الراعي ترأس لقاء تربوي في بكركي للمدارس الكاثوليكية

عقد في الصرح البطريركي في بكركي لقاء تربوي برئاسة البطريرك الكاردينال الراعي ومشاركة رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران يوسف سويف، الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية في ، والمرجعيات الكنسية صاحبة اجازات المدارس الكاثوليكية، ولفيف من المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والكهنة والراهبات، لمناقشة مواضيع تربوية وطنية، منها مصير سلسلة الرتب والرواتب، وسير الأمور في صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدراس الخاصة، كما الرسالة الانسانية للكنيسة في ظل التصاعد التدريجي للأقساط ومطالب المعلمين ووجع الناس.



ورحب بمرجعيات المدارس الكاثوليكية في لبنان، معتبراً أنها "تحمل مسؤوليات كبيرة وعلى رأسها مسؤولية المدارس الكاثوليكية"، واعتبر "أن الاجتماع اليوم هو لتوحيد الكلمة من أجل خير المدارس الكاثوليكية".



بدوره ،شدد المطران سويف في كلمته على رسالة المدارس الكاثوليكية و"هي المحبة وعيش إيمان المسيح"، معتبراً "أن التربية هي جزء من الايمان المسيحي"، داعياً الى "موقف مبدئي موحد في المدارس الكاثوليكية في لبنان".

