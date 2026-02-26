عينات للمختبر وإنذارات بالجملة.. إليكم ما حدث في ملاحم ومحال النبطية

نفذ مراقبو في حملة تفتيشية واسعة استهدفت الملاحم ومحال الحلويات في بلدة كفررمان، وذلك لضمان الالتزام بمعايير السلامة الغذائية والصحية.

وشملت الحملة، التي تمت بإشراف رئيس مصلحة الصحة في المحافظة محيدلي وطبيب ، سحب عينات غذائية وإرسالها إلى مختبر سلامة الغذاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في النبطية لإخضاعها للفحص المخبري.



وأسفرت الجولة عن توجيه إنذارات خطية لعدد من المحال والملاحم التي ثبت ارتكابها لمخالفات، مع التأكيد على ضرورة تصحيح الأوضاع وتفعيل إجراءات النظافة العامة والمعايير الصحية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة في المنطقة.



