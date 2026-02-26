تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عينات للمختبر وإنذارات بالجملة.. إليكم ما حدث في ملاحم ومحال النبطية

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:20
عينات للمختبر وإنذارات بالجملة.. إليكم ما حدث في ملاحم ومحال النبطية
نفذ مراقبو وزارة الصحة في النبطية حملة تفتيشية واسعة استهدفت الملاحم ومحال الحلويات في بلدة كفررمان، وذلك لضمان الالتزام بمعايير السلامة الغذائية والصحية.
 
وشملت الحملة، التي تمت بإشراف رئيس مصلحة الصحة في المحافظة الدكتور محمد محيدلي وطبيب القضاء بشار شميساني، سحب عينات غذائية وإرسالها إلى مختبر سلامة الغذاء التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في النبطية لإخضاعها للفحص المخبري.

وأسفرت الجولة عن توجيه إنذارات خطية لعدد من المحال والملاحم التي ثبت ارتكابها لمخالفات، مع التأكيد على ضرورة تصحيح الأوضاع وتفعيل إجراءات النظافة العامة والمعايير الصحية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة في المنطقة.

