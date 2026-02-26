للمغتربين.. إليكم هذه البشرى من وزارة الخارجية

• تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري بنسبة 50%.• إلغاء كامل الرسوم المرتبطة بمعاملات الأحوال الشخصية، بما فيها وثائق الوفاة وإجراءات نقل الجثمان إلى ، إضافة إلى معاملات تسجيل وتنظيم وثائق الزواج والطلاق والولادة.• إلغاء الرسوم الخاصة بالمصادقات على الإفادات والشهادات المدرسية.وتجسّد والمغتربين بالوقوف إلى جانب أبنائها في دول الانتشار، وتسهيل معاملاتهم وصون حقوقهم في الخارج، تقديراً لدورهم الوطني ومساهمتهم المستمرة في دعم وطنهم.