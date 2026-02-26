تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

للمغتربين.. إليكم هذه البشرى من وزارة الخارجية

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:27
للمغتربين.. إليكم هذه البشرى من وزارة الخارجية
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنه اعتباراً من تاريخ 1/3/2026، تبدأ جميع السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج بتطبيق التعميم الذي أصدره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، والرامي إلى التخفيف من الأعباء القنصلية عن كاهل اللبنانيين المقيمين في الخارج.

ويشمل التعميم:
• تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري بنسبة 50%.
• إلغاء كامل الرسوم المرتبطة بمعاملات الأحوال الشخصية، بما فيها وثائق الوفاة وإجراءات نقل الجثمان إلى لبنان، إضافة إلى معاملات تسجيل وتنظيم وثائق الزواج والطلاق والولادة.
• إلغاء الرسوم الخاصة بالمصادقات على الإفادات والشهادات المدرسية.

وتجسّد هذه المبادرة التزام وزارة الخارجية والمغتربين بالوقوف إلى جانب أبنائها في دول الانتشار، وتسهيل معاملاتهم وصون حقوقهم في الخارج، تقديراً لدورهم الوطني ومساهمتهم المستمرة في دعم وطنهم.
 
لبنان

إقتصاد

وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

هذه المبادرة

اللبنانية

الرامي

التزام

