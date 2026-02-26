الهيئات الزراعية: غياب الرقابة أدى لزيادات مضاعفة في أسعار السلع الغذائية

عقدت لجنة محافظة في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية اجتماعاً دورياً في مركز مصلحة الزراعة بزحلة، برئاسة جهاد بلوق وحضور رئيس المصلحة الدكتور وأعضاء اللجنة.

وناقش المجتمعون الانعكاسات الاقتصادية الأخيرة، لاسيما زيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1% ورفع أسعار المحروقات، معتبرين أن هذه القرارات أدت إلى موجة ارتفاعات واسعة ومضاعفة في الأسعار تفوق النسب المعلنة، نتيجة غياب الرقابة الصارمة واستغلال التجار للقرار.



وأشارت اللجنة إلى وجود خلل واضح في حلقات الوساطة، حيث يتجاوز الفارق بين سعر تسليم المنتج من المزارع وسعره للمستهلك ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان.

وفيما استعرض المجتمعون لقاءاتهم مع وزارات الصحة والاقتصاد والصناعة والزراعة لمتابعة ملف سلامة الغذاء وضبط الأسعار، انتقدت اللجنة تأخر في تحديد موعد لاجتماع تنسيقي موسع، محذرين من أن تفلت الأسعار بات يشكل خطراً اجتماعياً يستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً لوضع حد للفوضى في الأسواق.



