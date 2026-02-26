تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الهيئات الزراعية: غياب الرقابة أدى لزيادات مضاعفة في أسعار السلع الغذائية

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:37
A-
A+
الهيئات الزراعية: غياب الرقابة أدى لزيادات مضاعفة في أسعار السلع الغذائية
الهيئات الزراعية: غياب الرقابة أدى لزيادات مضاعفة في أسعار السلع الغذائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت لجنة محافظة البقاع في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية اجتماعاً دورياً في مركز مصلحة الزراعة بزحلة، برئاسة جهاد بلوق وحضور رئيس المصلحة الدكتور خليل عقل وأعضاء اللجنة.
 
وناقش المجتمعون الانعكاسات الاقتصادية الأخيرة، لاسيما زيادة ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1% ورفع أسعار المحروقات، معتبرين أن هذه القرارات أدت إلى موجة ارتفاعات واسعة ومضاعفة في الأسعار تفوق النسب المعلنة، نتيجة غياب الرقابة الصارمة واستغلال التجار للقرار.

وأشارت اللجنة إلى وجود خلل واضح في حلقات الوساطة، حيث يتجاوز الفارق بين سعر تسليم المنتج من المزارع وسعره للمستهلك ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان.
 
وفيما استعرض المجتمعون لقاءاتهم مع وزارات الصحة والاقتصاد والصناعة والزراعة لمتابعة ملف سلامة الغذاء وضبط الأسعار، انتقدت اللجنة تأخر وزير الزراعة في تحديد موعد لاجتماع تنسيقي موسع، محذرين من أن تفلت الأسعار بات يشكل خطراً اجتماعياً يستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً لوضع حد للفوضى في الأسواق.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد زيادة سعر البنزين.. هل ستتأثر أسعار المواد الغذائية؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن رئيس مدينة دنيبرو الأوكرانية: هجوم روسي يستهدف منشأة مملوكة لشركة بانج الأميركية لإنتاج السلع الزراعية بالمدينة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء موسّع لوزيري الاقتصاد والزراعة مع النقابات لمناقشة تحديات وأسعار المواد الغذائية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: زيادة الضريبة على القيمة المضافة تستثني المواد الغذائية الأساسية والأدوية وغيرها من الأمور
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزير الزراعة

أعضاء اللجنة

خليل عقل

البقاع

زحلة

الصن

زارا

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-02-26
Lebanon24
09:39 | 2026-02-26
Lebanon24
09:34 | 2026-02-26
Lebanon24
09:25 | 2026-02-26
Lebanon24
09:19 | 2026-02-26
Lebanon24
09:14 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24