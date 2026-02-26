تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اليونيفيل ينظم يوماً صحياً في بلدة عيتا الشعب

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:42
A-
A+

اليونيفيل ينظم يوماً صحياً في بلدة عيتا الشعب
اليونيفيل ينظم يوماً صحياً في بلدة عيتا الشعب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نظم فريق التعاون المدني العسكري الإيطالي التابع للقطاع الغربي لليونيفيل وأطباء من الوحدة البولندية العاملة في اليونيفيل يوما صحيا في بلدة عيتا الشعب الحدودية في قضاء بنت جبيل .وقد اجرى اطباء بولنديون وإيطاليون فحوصات طبية ومخبرية للمرضى. ووزعت الادوية أيضا.

كما قدمت الوحدة الإيطالية  أكثر من ثلاثة أطنان من مواد البناء الى مركز التنمية الاجتماعية في عيتا الشعب  حيث تسلمتهم مديرة المركز الدكتورة سهام دروبي من قيادة القطاع الغربي لليونيفيل هدفه  ترميم جناح المدرسة لتمكينها فتح ابوابها امام  أطفال البلدة قريبًا كانت تضررت في الحرب الأخيرة . 

وفي الوقت نفسه، قامت الوحدة البولندية وأطباؤها  بأكثر من ستين عيادة لسكان عيتا، حيث وزّعوا الأدوية ودعموا صيدلية المركز. 

وخلال الزيارات، قام جنود حفظ السلام الإيطاليين في اليونيفيل  في اقامة نشاطات ترفيهية للأطفال تخللها العاب وتوزيع الهدايا بمناسبة شهر رمضان .

إلى ذلك تستمر قيادة القطاع الغربي بدعم مجتمعات القرى الحدودية من سكان الجنوب مما يساعدهم من اجل تسهيل اوضاعهم التنموية والاجتماعية بما يتماشى مع ولاية الأمم المتحدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرة "درون" إسرائيلية ألقت قنبلة رابعة اليوم على بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قوة من الجيش و"اليونيفيل" تتفقد مركزاً عند حدود عيتا الشعب
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة ٲلقت قنبلة صوتية على بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف "الحارة القديمة" في بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

عيتا الشعب

الإيطالية

البولندية

بنت جبيل

الإيطالي

الغربي

رمضان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-02-26
Lebanon24
09:39 | 2026-02-26
Lebanon24
09:34 | 2026-02-26
Lebanon24
09:25 | 2026-02-26
Lebanon24
09:19 | 2026-02-26
Lebanon24
09:14 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24