اليونيفيل ينظم يوماً صحياً في بلدة عيتا الشعب

نظم فريق التعاون المدني العسكري التابع للقطاع لليونيفيل وأطباء من الوحدة العاملة في اليونيفيل يوما صحيا في بلدة الحدودية في قضاء .وقد اجرى اطباء بولنديون وإيطاليون فحوصات طبية ومخبرية للمرضى. ووزعت الادوية أيضا.



كما قدمت الوحدة الإيطالية أكثر من ثلاثة أطنان من مواد البناء الى مركز التنمية الاجتماعية في عيتا الشعب حيث تسلمتهم مديرة المركز الدكتورة سهام دروبي من قيادة القطاع الغربي لليونيفيل هدفه ترميم جناح المدرسة لتمكينها فتح ابوابها امام أطفال البلدة قريبًا كانت تضررت في الحرب الأخيرة .



وفي الوقت نفسه، قامت الوحدة البولندية وأطباؤها بأكثر من عيادة لسكان عيتا، حيث وزّعوا الأدوية ودعموا صيدلية المركز.



وخلال الزيارات، قام جنود حفظ السلام الإيطاليين في اليونيفيل في اقامة نشاطات ترفيهية للأطفال تخللها العاب وتوزيع الهدايا بمناسبة شهر .



إلى ذلك تستمر قيادة القطاع الغربي بدعم مجتمعات القرى الحدودية من سكان الجنوب مما يساعدهم من اجل تسهيل اوضاعهم التنموية والاجتماعية بما يتماشى مع ولاية .

