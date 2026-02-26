تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
المجلس الدستوري يرد طعن النواب التغييريين في قانون النفايات الصلبة
Lebanon 24
26-02-2026
|
08:57
أصدر
المجلس الدستوري
قراراً قضى برد مراجعة الطعن المقدمة من قبل النواب
التغييريين
في دستورية القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وأكد المجلس في قراره أن القانون المطعون فيه، والذي يحمل الرقم 38 والصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، لا يخالف أحكام
الدستور اللبناني
أو المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية.
ويشمل القرار التعديلات التي أُدخلت على المادة 28 من القانون رقم 80 الصادر في 10 تشرين الأول 2018، والمُلحق في
الجريدة الرسمية
بالعدد رقم 3 بتاريخ 15 كانون الثاني 2026. وبموجب هذا الرد، يصبح القانون نافذاً بصفته متوافقاً مع المنظومة الدستورية، منهياً بذلك الجدل القانوني الذي أثاره طعن النواب.
الإدارة المتكاملة
الدستور اللبناني
الجريدة الرسمية
قانون النفايات
التغييريين
الدستور
تابع
