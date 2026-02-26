سلسلة لقاءات لعون في بعبدا

وأضاف: "فهمت من فخامته انه لن يقبل أي محاولة للالتفاف على الدستور ومضمونه، لانه يعتبر ان مصلحة الوطن تقتضي احترام المواد الدستورية والالتزام بها".واستقبل الرئيس عون النائب وليم طوق، الذي نقل اليه تحيات أبناء بشري، وعرض معه الأوضاع في وفي قضاء بشري بشكل خاص. وبعد اللقاء تحدث النائب طوق فقال:" كان اللقاء مثمراً ومنتجاً، وتم التداول في الأوضاع الإقليمية وخطر الحرب والخطوات التي يتم القيام بها لحماية لبنان وتجنيبه مخاطرها والدمار الذي يتأتى عنها. وتم التطرق ايضاً الى الاستحقاقات الدستورية ولا سيما الانتخابات النيابية، وكان تأكيد على أهمية احترام هذه الاستحقاقات، ورئيس الجمهورية حريص على هذا الموضوع. وتم ايضاً البحث في شؤون قضاء بشري، وأوضاع أهالي هذا وحاجاتهم."وأضاف: ان فخامة الرئيس ملتزم تطبيق خطاب القسم بخطوات ثابتة، ونحن نقف الى جانبه في هذا المجال.وفي ، الوزير السابق بطرس حرب الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات السياسية ومواضيع الساعة.