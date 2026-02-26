تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لعون في بعبدا

Lebanon 24
26-02-2026 | 08:54
A-
A+
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا
سلسلة لقاءات لعون في بعبدا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي أوضح بعد اللقاء انه عرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات السياسية، ولا سيما منها موضوع الانتخابات النيابية "حيث اكد الرئيس عون انه متمسك باجراء الانتخابات لان ذلك يتلاءم وينسجم مع صلاحياته الدستورية بامتياز المتعلقة بقسم اليمين في الحفاظ على الدستور وحسن تطبيق القوانين".

وأضاف: "فهمت من فخامته انه لن يقبل أي محاولة للالتفاف على الدستور ومضمونه، لانه يعتبر ان مصلحة الوطن العليا تقتضي احترام المواد الدستورية والالتزام بها".

واستقبل الرئيس عون النائب وليم طوق، الذي نقل اليه تحيات أبناء بشري، وعرض معه الأوضاع في لبنان وفي قضاء بشري بشكل خاص. وبعد اللقاء تحدث النائب طوق فقال:

" كان اللقاء مثمراً ومنتجاً، وتم التداول في الأوضاع الإقليمية وخطر الحرب والخطوات التي يتم القيام بها لحماية لبنان وتجنيبه مخاطرها والدمار الذي يتأتى عنها. وتم التطرق ايضاً الى الاستحقاقات الدستورية ولا سيما الانتخابات النيابية، وكان تأكيد على أهمية احترام هذه الاستحقاقات، ورئيس الجمهورية حريص على هذا الموضوع. وتم ايضاً البحث في شؤون قضاء بشري، وأوضاع أهالي هذا القضاء وحاجاتهم."

وأضاف: ان فخامة الرئيس ملتزم تطبيق خطاب القسم بخطوات ثابتة، ونحن نقف الى جانبه في هذا المجال.

وفي قصر بعبدا، الوزير السابق بطرس حرب الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات السياسية ومواضيع الساعة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلسلة لقاءات لسلام
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للحريري في "بيت الوسط"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش شارك في مؤتمر ميونيخ وعقد سلسلة لقاءات
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لبري في عين التينة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عون

قصر بعبدا

نائب رئيس

الجمهوري

رئيس عون

جمهورية

الدستور

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:59 | 2026-02-26
Lebanon24
09:39 | 2026-02-26
Lebanon24
09:34 | 2026-02-26
Lebanon24
09:25 | 2026-02-26
Lebanon24
09:19 | 2026-02-26
Lebanon24
09:14 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24