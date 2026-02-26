بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ نادين نجيم (صورة)

نشرت الممثلة صورةً جديدة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، خطفت فيها الأنظار بإطلالة ناعمة وطبيعية.



وظهرت نادين في الصورة وهي تلتقط “سيلفي” بملامح هادئة ومكياج خفيف أبرز جمال بشرتها، واختارت إطلالة أنيقة بتوب باللون العنّابي نسّقته مع سروال بخصرٍ عالٍ، ما أضفى لمسة عصرية وراقية على حضورها.

