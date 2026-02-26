هل نشتري أم نبيع الذهب في الوقت الحالي؟ إليكم نصيحة خبير

شهدت أسعار في الآونة الأخيرة تقلبات واضحة، بعد وصولها إلى 5200 دولار، ما فتح الجدل أمام سؤال هل نبيع أم نشتري في الوقت الحالي.



في هذا السياق، قال مصدر اقتصادي لـ" " إنّ رمادية المحادثات الأميركية لا تزال تُلقي بثقلها على أسعار الذهب، إذ لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت المنطقة تتجه إلى تصعيد عسكري أم إلى تسوية تُخفف منسوب التوتر.



وأوضح المصدر أنّ إشعال فتيل الحرب سينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب، لافتاً إلى أنّ تقديرات صادرة عن مؤسسات عالمية ترفع سقف التوقعات نحو مستويات قياسية قد تصل إلى 6000 دولار قبل منتصف العام، في حال انزلقت الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة.



وأضاف أنّ المشهد السياسي في المنطقة، وفق قراءات مؤسسات كبرى، ما زال يدفع باتجاه مزيد من الإقبال على المعدن الأصفر، مع تزايد طلب جهات مالية على شراء السبائك، وفي مقدمها بنوك صينية، ما يشير إلى أنّ الأسعار قد تكون في صدد ارتفاع إضافي خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف المصدر أنّ هذا المسار لا يعني غياب التصحيحات، إذ إنّ أي تقدّم مفاجئ في المفاوضات أو انخفاض منسوب التوتر قد يدفع الذهب إلى تراجعٍ مرحلي بعد موجات الصعود، قبل أن يعاود التقاط أنفاسه وفق اتجاهات السوق العالمية.



واعتبر أنّ ما يرفع حساسية الأسعار حالياً هو تداخل العوامل السياسية مع حركة الدولار وقرارات الفوائد، ما يجعل السوق سريع التأثر بأي خبر أو تطور ميداني، ويُبقي قرار البيع أو الشراء رهناً بقدرة المستثمر على تحمّل المخاطرة وتوقيت الدخول والخروج.



ولفت المصدر إلى أنّ أسعار الذهب اليوم تعدّ أفضل من الشهر الماضي، وفي خضم التوقعات بارتفاعات حادة، فإنّ من يستثمر بالذهب على آجال طويلة يستطيع الشراء اليوم.



ونصح المصدر أصحاب رؤوس الاموال القليلة بعدم تخصيص كافة أموالهم لشراء الذهب، خاصة إذا كانوا لا يملكون خبرة، مرشحا فرضية الشراء اليوم لأن الاسعار سترتفع مستقبلا أكثر.

