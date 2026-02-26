رسمياً.. "التجمع الوطني الديموقراطي" يحسم مرشحه في بنت جبيل

أعلن المركزي لـ" الديموقراطي في " ترشيح رئيس التجمع، الدكتور غسان جعفر، عن المقعد في (دائرة - - - حاصبيا)، وذلك ضمن "الحملة المدنية للإنماء والتغيير".

وجاء هذا القرار بالإجماع خلال اجتماع موسع لقيادة التجمع ومسؤولي فروعه في المحافظات وممثلي قطاعاته النقابية، استناداً إلى البرنامج الانتخابي الذي أعلنه التجمع سابقاً.



وفي إطار التحضيرات، شكل التجمع ماكينته ولجنة طوارئ مركزية بإشراف المنسق الوطني العام الدكتور ، معلناً عن نية استكمال إعلان بقية المرشحين في مختلف الدوائر لاحقاً.

كما دعا التجمع القوى العلمانية والديموقراطية إلى توحيد صفوفها في لوائح موحدة بكافة المحافظات، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو النضال لإقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية حديثة.





