Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رسمياً.. "التجمع الوطني الديموقراطي" يحسم مرشحه في بنت جبيل

Lebanon 24
26-02-2026 | 10:11
رسمياً.. التجمع الوطني الديموقراطي يحسم مرشحه في بنت جبيل
أعلن المكتب الانتخابي المركزي لـ"التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان" ترشيح رئيس التجمع، الدكتور غسان جعفر، عن المقعد الشيعي في قضاء بنت جبيل (دائرة بنت جبيل - النبطية - مرجعيون - حاصبيا)، وذلك ضمن "الحملة المدنية للإنماء والتغيير".
 
وجاء هذا القرار بالإجماع خلال اجتماع موسع لقيادة التجمع ومسؤولي فروعه في المحافظات وممثلي قطاعاته النقابية، استناداً إلى البرنامج الانتخابي الذي أعلنه التجمع سابقاً.

وفي إطار التحضيرات، شكل التجمع ماكينته الانتخابية ولجنة طوارئ مركزية بإشراف المنسق الوطني العام الدكتور محمود جعفر، معلناً عن نية استكمال إعلان بقية المرشحين في مختلف الدوائر لاحقاً.
 
كما دعا التجمع القوى العلمانية والديموقراطية إلى توحيد صفوفها في لوائح موحدة بكافة المحافظات، مؤكداً أن هدفه الأساسي هو النضال لإقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية حديثة.


