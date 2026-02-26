تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب رغم الإتفاق

Lebanon 24
26-02-2026 | 10:22
أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب رغم الإتفاق
أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية مستمرة في الجنوب رغم الإتفاق photos 0
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، أن الهجمات الإسرائيلية لا تزال مستمرة على مناطق لبنانية عدة، لاسيما في الجنوب، وذلك منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، وفقاً لما توثقه فرقها الميدانية.
 
وأكدت المنظمة استمرار عمل عيادتها الميدانية في تقديم الخدمات الصحية الأساسية التي تشمل الرعاية الأولية، وطب الأطفال، والصحة الجنسية والإنجابية، بالإضافة إلى خدمات الصحة النفسية.

وكشف البيان عن حصيلة عمل المنظمة خلال عام 2025 وحده، حيث قدمت فرقها في منطقة النبطية أكثر من 28 ألف استشارة طبية عامة، ونحو 2800 استشارة في الصحة النفسية، فضلاً عن تنظيم أكثر من 10,300 جلسة توعية صحية، وذلك في إطار استجابتها للاحتياجات المتزايدة في ظل استمرار التوترات الأمنية.



