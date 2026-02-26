مزوّر شهادات رسمية سقط في قبضة الأمن

أفادت مندوبة " " عن أن دورية من شعبة استقصاء ، أوقفت بعد عملية رصد وتعقب المدعو "أ.ع" في محلة وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه.



وعُلم أن الموقوف مطلوب للقضاء بتهمة تتعلق بتزوير شهادة رسمية وقد جرى تسليمه إلى المرجع المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

