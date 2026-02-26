تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
26-02-2026
|
10:31
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ
شعبة العلاقات
العامة البلاغ التالي:
وردت إلى مفرزة
صيدا
القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى من إحدى المواطنات، ضدّ مجهول بجرم سرقة من داخل سيّارتها في محلّة النّبي ساري بالقرب من مفرق اللوبية، وذلك بعد أن أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السّيّارة، ثم قام بنشل محفظتها وفرّ على متن درّاجته الآلية، وأنّها قامت بتصويره بواسطة هاتفها الخلوي بعدما شعرت بأنه ينوي سرقتها.
لذلك، وبناءً على إشارة
القضاء
المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من الذين يعرفون شيئًا عنه أو عن مكان وجوده، التّوجه إلى المفرزة المذكورة، الكائنة في
حارة صيدا
– تلة
مار إلياس
، أو الاتّصال على أحد الرقمين: 754308-07 أو 729147-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طي الكتمان، وفقًا للقانون.
