بعد العطل التقنيّ... بيان من الأمن العام للمواطنين

صدر عن في البيان التالي:

تعلن عن توقف استقبال إتصالات المواطنين على 1717 في مركز الإتصال وذلك بسبب عطل تقني.

وسيتم إبلاغكم بأي تحديثات أو تغييرات فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، مع التذكير بإمكانية التواصل مع المديرية ومتابعة الإعلانات الرسمية على :

Website http://general-security.gov.lb

Facebook: https://facebook.com/DGSGLB

X: https://x.com/DGSGLB

Instagram: https://instagram.com/dgsglb