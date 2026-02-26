تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد العطل التقنيّ... بيان من الأمن العام للمواطنين

Lebanon 24
26-02-2026 | 11:02
A-
A+
بعد العطل التقنيّ... بيان من الأمن العام للمواطنين
بعد العطل التقنيّ... بيان من الأمن العام للمواطنين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:
 
تعلن المديرية العامة للأمن العام عن توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 في مركز الإتصال وذلك بسبب عطل تقني. 
وسيتم إبلاغكم بأي تحديثات أو تغييرات فور الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، مع التذكير بإمكانية التواصل مع المديرية ومتابعة الإعلانات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:
 
Website http://general-security.gov.lb
Facebook: https://facebook.com/DGSGLB
X:  https://x.com/DGSGLB
Instagram: https://instagram.com/dgsglb
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد العطل التقني.. بيان توضيحي من إدارة واستثمار مرفأ بيروت
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد كارثة طرابلس.. بيان من قوى الأمن للمواطنين!
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
من الأمن العام.. تنبيه للمواطنين!
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من الأمن العام.. هذا ما كشفه عن "فخٍّ" يهدد المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

مواقع التواصل الاجتماعي

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

تعلن المديرية

الخط الساخن

الأمن العام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-02-26
Lebanon24
12:24 | 2026-02-26
Lebanon24
12:19 | 2026-02-26
Lebanon24
12:00 | 2026-02-26
Lebanon24
12:00 | 2026-02-26
Lebanon24
11:52 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24