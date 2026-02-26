هذه الحصيلة الأوليّة للغارات على البقاع

في حصيلة أوليّة، علم " "، أنّ شخصاً سوريّاً استشهد في الإسرائيليّة، التي استهدفت .

وأشارت المعلومات، إلى أنّ الشهيد هو الخلف، من مواليد العام 2009، وقد استشهد في الغارة الإسرائيليّة على بلدة .

كما أفادت ، أنّ الغارات الإسرائيليّة أدت إلى إصابة مواطن بجروحٍ.