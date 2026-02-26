الجيش الإسرائيليّ: هذا ما استهدفناه في الغارات على البقاع

زعم الجيش الإسرائيليّ، أنّه "هاجم معسكرات تابعة لوحدة "قوة " في " "، في داخل ".



وادعى في بيان، أنّه "في المعسكرات التي تمّ استهدافها، كانت مخزّنة كميات كبيرة من الوسائل القتالية، من بينها أسلحة وصواريخ تابعة لـ"حزب الله"..



وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت هذه المعسكرات من قبل عناصر وحدة "قوة الرضوان" لإجراء تدريبات ضمن الاستعداد لحالات الطوارئ، ولتخطيط وتنفيذ مخططات ضدّ قوات الجيش ومواطني . وخلال التدريبات في هذه المعسكرات، خضع العناصر لتدريبات على الرماية وتدريبات إضافية على استخدام أنواع مختلفة من الوسائل القتالية".

Advertisement