إستشهاد القاصر حسين خلف... حصيلة جديدة للغارات على البقاع

في حصيلة جديدة، أفادت مندوبة " "، عن إستشهاد شخصين، من بينهما الفتى السوريّ الخلف البالغ من العمر 16 عاماً، في الإسرائيليّة التي استهدفت مساء اليوم.

كما أشارت إلى إصابة 18 شخصاً بجروحٍ، جراء الغارات.