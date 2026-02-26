قبل فوات الأوان.. مبانٍ مهددة بالانهيار في الضنية والبلدية تتحرك

نفذت شرطة بلدية بخعون في ، بمؤازرة ، عملية إخلاء عاجلة لمبنيين سكنيين في محلة الشرفة، يتألف كل منهما من 10 طوابق، وذلك بتوجيه من رئيس البلدية .

وجاء هذا القرار عقب كشف هندسي أجراه المهندس هيثم ، أكد فيه ضرورة الإخلاء الفوري نظراً لتعرض المبنيين لخطر السقوط الوشيك في أي لحظة، مع إصدار قرار صارم يمنع إشغالهما مجدداً.



يُذكر أن هذين المبنيين كانا قد أُخلياً سابقاً في شباط 2023 عقب الزلزال المدمر الذي ضرب وسوريا، إلا أن بعض السكان عادوا للسكن فيهما لاحقاً متجاوزين التحذيرات المخاطر التي تهدد حياتهم، مما استدعى تدخل السلطات لفرض الإخلاء القسري حماية للأرواح.