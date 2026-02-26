تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
7
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قبل فوات الأوان.. مبانٍ مهددة بالانهيار في الضنية والبلدية تتحرك
Lebanon 24
26-02-2026
|
12:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت شرطة بلدية بخعون في
الضنية
، بمؤازرة
قوى الأمن الداخلي
، عملية إخلاء عاجلة لمبنيين سكنيين في محلة الشرفة، يتألف كل منهما من 10 طوابق، وذلك بتوجيه من رئيس البلدية
عبد الرزاق
الغول
.
وجاء هذا القرار عقب كشف هندسي أجراه المهندس هيثم
بسام الصمد
، أكد فيه ضرورة الإخلاء الفوري نظراً لتعرض المبنيين لخطر السقوط الوشيك في أي لحظة، مع إصدار قرار صارم يمنع إشغالهما مجدداً.
يُذكر أن هذين المبنيين كانا قد أُخلياً سابقاً في شباط 2023 عقب الزلزال المدمر الذي ضرب
تركيا
وسوريا، إلا أن بعض السكان عادوا للسكن فيهما لاحقاً متجاوزين التحذيرات المخاطر التي تهدد حياتهم، مما استدعى تدخل السلطات لفرض الإخلاء القسري حماية للأرواح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل نزع السلاح ممكن لبنانيا قبل فوات الأوان؟
Lebanon 24
هل نزع السلاح ممكن لبنانيا قبل فوات الأوان؟
27/02/2026 02:13:35
27/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب بشأن كوبا: أنصحهم بشدة بإبرام اتفاق قبل فوات الأوان
Lebanon 24
ترامب بشأن كوبا: أنصحهم بشدة بإبرام اتفاق قبل فوات الأوان
27/02/2026 02:13:35
27/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
27/02/2026 02:13:35
27/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عدسات لاصقة تكشف خطرا قبل فوات الأوان.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
عدسات لاصقة تكشف خطرا قبل فوات الأوان.. اليكم التفاصيل
27/02/2026 02:13:35
27/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
بسام الصمد
عبد الرزاق
الضنية
الصمد
سوريا
تركيا
الغول
تابع
قد يعجبك أيضاً
جُمود
Lebanon 24
جُمود
17:48 | 2026-02-26
26/02/2026 05:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إتحاد بلديات جرد القيطع: طريق مرجحين غير سالكة الآن
Lebanon 24
إتحاد بلديات جرد القيطع: طريق مرجحين غير سالكة الآن
16:37 | 2026-02-26
26/02/2026 04:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 26/2/2026
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 26/2/2026
16:21 | 2026-02-26
26/02/2026 04:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ضبط "معسل" مهرب في صيدا
Lebanon 24
بالفيديو... ضبط "معسل" مهرب في صيدا
16:10 | 2026-02-26
26/02/2026 04:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق عام ريفون - عشقوت... حادث سير مروّع وسقوط إصابات (فيديو)
Lebanon 24
على طريق عام ريفون - عشقوت... حادث سير مروّع وسقوط إصابات (فيديو)
15:11 | 2026-02-26
26/02/2026 03:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
Lebanon 24
قرار حاسم من "القوات"
01:30 | 2026-02-26
26/02/2026 01:30:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
Lebanon 24
سيُقام حفل الزفاف في لبنان.. محمد الأحمد على علاقة بممثلة سورية ويدخل القفص الذهبي قريبا
01:06 | 2026-02-26
26/02/2026 01:06:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:48 | 2026-02-26
جُمود
16:37 | 2026-02-26
إتحاد بلديات جرد القيطع: طريق مرجحين غير سالكة الآن
16:21 | 2026-02-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 26/2/2026
16:10 | 2026-02-26
بالفيديو... ضبط "معسل" مهرب في صيدا
15:11 | 2026-02-26
على طريق عام ريفون - عشقوت... حادث سير مروّع وسقوط إصابات (فيديو)
15:07 | 2026-02-26
باسيل من طرابلس: ما نحتاجه اليوم هو الجرأة السياسية لخفض التوتر بدل تصعيده
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 02:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24