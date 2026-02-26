النحاس يُشعل المنُافسة في لبنان... وهذا سعر الأونصة

يُروّج أصحاب محلات المجوهرات ، لأونصات النحاس الأحمر، ويُشيرون إلى أنّها أفضل خيار لدى المواطنين للإستثمار حاليّاً، في ظلّ تقلّب أسعار والفضّة عالميّاً.

ويشهد السوق منافسة بين أصحاب المحلات، عبر بيع كيلوغرامات النحاس بأسعار مُختلفة، علماً أنّ العديد منهم يبيعون الأونصة بأكثر مما يشترونها، ويُحققون أرباحاً كبيرة.

وفي هذا السياق، يتمّ بيع أونصة النحاس الأحمر في بعض المتاجر، إبتداءً من 27 دولاراً، وصولاً إلى 45 و55 دولاراً، بينما سعر كيلوغرام النحاس عالميّاً يبلغ حوالي 12 دولاراً.