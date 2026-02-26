نشرته إسرائيل... فيديو للحظة شنّ الغارات على البقاع

بهاللحظة، مش الصورة بتحكي - الانفجارات بتحكي.
مشاهد من مهاجمة معسكرات عسكرية تابعة لوحدة قوة الرضوان بمنطقة #بعلبك داخل لبنان، بواسطة سلاح الجو.
الانفجارات الثانوية فضحت اللي كان مخبّى جوّا المستودعات.
الحقيقة واضحة مثل عين الشمس pic.twitter.com/p4aGhDom27
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) February 26, 2026
