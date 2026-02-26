تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش يداهم منطقتي العودة والمجدل ويوقف أحد الخاطفين

Lebanon 24
26-02-2026 | 13:33
A-
A+
الجيش يداهم منطقتي العودة والمجدل ويوقف أحد الخاطفين
الجيش يداهم منطقتي العودة والمجدل ويوقف أحد الخاطفين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت قيادة الجيشمديرية التوجيه، في بيان إلحاقي لبيانها الصادر بتاريخ 24 شباط 2026، عن توقيف أحد أفراد العصابة المتورطة في خطف سوريين ببلدة المجدل في وادي خالد.
 
وجاءت عملية التوقيف بعد رصد ومتابعة أمنية، حيث نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في منطقتي العودة والمجدل، أسفرت عن إلقاء القبض على المواطن (ع.ع.).
 
وضبطت الدورية بحوزة الموقوف أسلحة حربية ورمانة يدوية وكمية من المخدرات، وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يداهم معامل مخدرات في الهرمل ويوقف مطلوبين (صور)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم جبل محسن ويوقف 4 أشخاص من النظام السوري السابق
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ضربة نوعية في الليلكي: الجيش يداهم أحد أكبر مستودعات المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم أحد المنتجعات البحرية.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:24 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية المخابرات

مديرية التوجيه

قيادة الجيش

وادي خالد.

وادي خالد

مديرية ال

القضاء ا

المجدل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:48 | 2026-02-26
Lebanon24
16:37 | 2026-02-26
Lebanon24
16:21 | 2026-02-26
Lebanon24
16:10 | 2026-02-26
Lebanon24
15:11 | 2026-02-26
Lebanon24
15:07 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24