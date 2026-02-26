الجيش يداهم منطقتي العودة والمجدل ويوقف أحد الخاطفين

أعلنت – ، في بيان إلحاقي لبيانها الصادر بتاريخ 24 شباط 2026، عن توقيف أحد أفراد العصابة المتورطة في خطف سوريين ببلدة في

وجاءت عملية التوقيف بعد رصد ومتابعة أمنية، حيث نفذت دورية من عمليات دهم في منطقتي العودة والمجدل، أسفرت عن إلقاء القبض على المواطن (ع.ع.).

وضبطت الدورية بحوزة الموقوف أسلحة حربية ورمانة يدوية وكمية من المخدرات، وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق معه بإشراف المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة.



