المدير العام للطيران المدني يُوضح: الأمور طبيعية في المطار

نفى ، للطيران المدني في مطار – ، الكابتن محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في ، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".



وقال لـ" ، إنّ "الأمور طبيعية في المطار، ولم يتم تفعيل أي خطة طوارئ".



وأضاف أنه أجرى اتصالًا بقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، الذي أكد بدوره "عدم وجود أي استنفار أو إجراء طارئ"، نافياً صحة الإشاعات المتداولة.



ودعا عزيز إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار المتعلقة بالمطار، ودعا إلى التواصل مع "الهيئة "، للتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها.

