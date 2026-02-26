تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المدير العام للطيران المدني يُوضح: الأمور طبيعية في المطار

Lebanon 24
26-02-2026 | 14:42
A-
A+
المدير العام للطيران المدني يُوضح: الأمور طبيعية في المطار
المدير العام للطيران المدني يُوضح: الأمور طبيعية في المطار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، الكابتن محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".

وقال لـ"الوكالة الوطنية، إنّ "الأمور طبيعية في المطار، ولم يتم تفعيل أي خطة طوارئ".

وأضاف أنه أجرى اتصالًا بقائد جهاز أمن المطار العميد فادي الكفوري، الذي أكد بدوره "عدم وجود أي استنفار أو إجراء طارئ"، نافياً صحة الإشاعات المتداولة.

ودعا عزيز وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار المتعلقة بالمطار، ودعا إلى التواصل مع "الهيئة العامة للطيران المدني"، للتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها. 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام للدفاع المدني إستقبل وفدا من مديرية الأحراج الأميركية وجمعية التحريج في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني زار قطر في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوسي بحث مع المدير العام للتنظيم المدني في التخطيط العمراني والرؤية التنموية الشاملة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العامة للطيران المدني بسوريا: الرادار المدخل حديثاً بمطار دمشق مدني لا عسكري ومخصص حصراً لأغراض الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24

العامة للطيران المدني

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

رئيس مجلس الإدارة

الوكالة الوطنية

وسائل الإعلام

مجلس الإدارة

المدير العام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:48 | 2026-02-26
Lebanon24
16:37 | 2026-02-26
Lebanon24
16:21 | 2026-02-26
Lebanon24
16:10 | 2026-02-26
Lebanon24
15:11 | 2026-02-26
Lebanon24
15:07 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24