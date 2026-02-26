إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع

صدر عن والعلاقات العامة في البيان التالي:

حوالي الساعة السادسة مساءً تعرضت منطقة فلاوى غرب لضربة إسرائيلية أدت إلى انهيار سقف إحدى الغرف على عائلة مكوّنة من ستة أفراد. وعلى الأثر ، نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات البحث وتمكنت من إنقاذ أفراد العائلة، الذين أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا الإسعافات اللازمة في المكان.

للدفاع المدني جهوزيتها الدائمة للتعامل مع كافة الحوادث الطارئة، وتدعو المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من المواقع المتضررة، والإبلاغ فورًا عن أي حالة طارئة عبر الرقم 125.