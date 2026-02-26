مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 26/2/2026

* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







"حاسمة" هو التعبير الأكثر شيوعا الذي وصفت به جولة المفاوضات الثالثة بين وإيران ومحورها العنوان النووي وضيفها المواكب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.







الجولة انطلقت في جنيف وسط حبس أنفاس يحكم العالم ترقبا لنتائج المحادثات التي تستأنف مساء اليوم بعد رفع الجلسة النهارية لمزيد من التشاور فهل ستكون الغلبة للخيار الدبلوماسي أم للخيار العسكري؟.







صحيح أن التهديد بالحرب على الجمهورية الإسلامية لم يتوقف لكن برزت خلال الساعات الأخيرة مواقف أميركية وإيرانية أكثر ميلا إلى تغليب اللغة الدبلوماسية فيما تحدث الوسيط العماني اليوم عن أجواء إيجابية وإنفتاحية وحلول مبتكرة.







وعلى رغم إبداء إستعداده لإستخدام القوة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفضل الوسائل الدبلوماسية.







ورد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على التحية الأميركية بأحسن منها إذ رأى أن هناك آفاقا واعدة وجيدة للمفاوضات غير المباشرة.







وفي رسالة ذات مغزى عميق قال: عندما يفتي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بتحريم الأسلحة النووية فهذا يعني بوضوح أن طهران لن تصنع أسلحة نووية.







من جهته يجد نفسه معنيا بتخصيب عملية رصد المفاوضات الإيرانية - الأميركية.







وفي يومياته جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي يتصدر جدول أعمالها إستكمال البحث في تفعيل تحصيل الإيرادات وفي عملية التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والإدارات.







وفي الشأن الإنتخابي النيابي أكد مرة أخرى موقفه الثابت.







وردا على سؤال لصحيفة «الجمهورية اجاب : قلت وأجدد القول إن الانتخابات ماشية في موعدها في العاشر من ايار ولا شيء سيمنع إجراءها وبالتالي لا تأجيل ولا تمديد».







رئيس المجلس احال اقتراح قانون العفو العام على اللجان المشتركة فيما صدر مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من الثاني من آذار إلى السادس عشر منه.







مقدمة الـ"أم تي في"







جلس الوفد الى طاولة جنيف ملوحا للوفد الايراني بمقترحين احلاهما مر: المقترح الاول ان تتسلم الولايات المتحدة كل يورانيوم ايران المخصب، والثاني ان تقوم طهران بتقييد التخصيب وتدمير مواقعها النووية الثلاثة.







هذا التشدد الاميركي النووي لم يكن في هذه الجولة الثالثة من المفاوضات سوى البداية، اذ اعلن الأميركية ماركو روبيو انه إذا لم يتم إحراز تقدم في البرنامج النووي، فسيكون من الصعب إحراز تقدم في ملف الصواريخ الباليستية أيضا.







بما معناه ان المفاوضات ستفشل اذا لم يلمس الوفد الاميركي تنازلات ايرانية واضحة وستصل الامور الى حائط مسدود.







طهران من جهتها, حاولت طرح افكار جديدة، وسعت جاهدة لربط اي اتفاق بالفصل بين القضايا النووية وغير النووية.







بهذه الاجواء انتهت جولة ما قبل الظهر, لتبدأ منذ خمس واربعين دقيقة الجولة المسائية التي وصفت بالفرصة الاخيرة. فهل نحن امام اتفاق تاريخي او زلزال اقليمي او سيناريو آخر سيفاجئ الجميع؟







كل ذلك يأتي بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاستعدادات العسكرية الاميركية.







وفي آخر التحركات, غادرت حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" جزيرة كريت اليونانية متجهة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.







محليا، الانتظار ثقيل والترقب على خطين: اقليمي وانتخابي.







على الخط الثاني الكباش يحتدم. وقد سجل موقف لافت للرئيس نواف سلام اذ اعتبر ان قانون الانتخابات الحالي يضمن حق تصويت المغتربين في بلدان انتشارهم للنواب ال 128 طالما الدائرة ال 16 معلقة.







كما غمز من قناة الرئيس بري مذكرا اياه بان قوانين الانتخاب منذ ايام لبنان الكبير توزع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وان هذه المسألة تشريعية بامتياز.







البداية من جنيف.







* مقدمة "المنار"







تقليص للفجوات وبحث عن مرتكزات لم توصل الجولة الثالثة من المفاوضات النووية الايرانية بعد الى بر اتفاق .. ومع الافكار المبتكرة والايجابية التي تمت مناقشتها في جنيف اليوم بين الايرانيين والاميركيين بحسب الوسيط العماني الوزير بدر البوسعيدي، فان العين على ما ستحمله الجولة المسائية، مع حديث ايراني عن تقديم كل ما امكن من جدية للوصول الى اتفاق ان صفت النوايا الاميركية.







فان كانت الحجج الاميركية الخشية من عسكرة البرنامج النووي الايراني فان فتوى الامام السيد علي الخامنئي بحرمة امتلاك سلاح نووي كافية لبعث الاطمئنان،كما اشار امين مجلس الدفاع الاعلى الاميرال علي شمخاني، ومع ذلك فان طهران قدمت خلال المفاوضات اليوم تفصيلات تقنية محكمة على سلمية برنامجها النووي، واستعدادها للتعاون تحت سقف حقها السيادي بالتخصيب، على مسمع ومرأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضر في مفاوضات جنيف غير المباشرة.







وبالمباشر جدد الايرانيون الموقف بان التوصل الى اتفاق جيد للجميع ممكن اذا ما صفت النوايا الاميركية، واقتنع ساكن البيت الابيض انها الجمهورية الاسلامية الايرانية التي لا تخضع تحت التهديد وانها بشعبها وجيوشها وقيادتها على كامل الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات.







في لبنان كل الملفات على قائمة التحديات، واخطرها المرتبط بالتصعيد الصهيوني المتمادي، والذي تمثل اليوم بسلسلة غارات على جرود شمسطار وبوداي والنبي شيث وحربتا في البقاع، بعد غارة من مسيرة على منطقة علي الطاهر في النبطية.







وفي الناقورة امس كان التمادي الصهيوني بضرب ما تبقى من لجنة الميكانيزم ودورها المحترق، حيث تغيب ممثل الاحتلال عن الاجتماع بما يؤكد استخفافه باللجنة وما تمثل ومن يتمثل بها، فيما تصر السلطة على الامتثال لكل مطلب اميركي بدافع اسرائيلي دون اي مقابل.







وعلى المقلب الانتخابي تأكيد من وزير الداخلية عند باب على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، اما وعود تصحيح الضرائب فلم تبت بها الحكومة في جلستها اليوم التي خصصت للبحث عن ايرادات.







* مقدمة "أو تي في"







تتواصل في جنيف الجولة الثالثة من المفاوضات الأميركية-الإيرانية، في محطة جديدة وصفت بالمفصلية ضمن مسار تفاوضي بالغ الحساسية، وسط ترقب دولي لما قد تحمله الساعات المقبلة من مؤشرات على إمكان كسر الجمود أو تثبيت التباعد القائم بين الطرفين. وتأتي هذه الجولة بعد اجتماعين سابقين اتسما بالحذر والتباين في المواقف، فيما تقدمت لغة الفرصة الاخيرة على ما عداها في ظل تعقيدات الملف النووي وتشابك الحسابات الإقليمية.







الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية دخل المحادثات متمسكا بما يصفه بحقوق بلاده النووية، وبشرط رفع فعلي ومدروس للعقوبات الاقتصادية، مع ضمانات تحول دون أي انسحاب مستقبلي من أي تفاهم محتمل. وفي المقابل، تأكيد من واشنطن بأن أي اتفاق يجب أن يتضمن آليات تحقق صارمة، وضبطا لمستويات التخصيب، وإجابات واضحة بشأن ملفات عالقة.







المفاوضات التي تجري برعاية عمانية، تشق طريقها وسط أجواء إقليمية دقيقة تتداخل فيها ساحات عدة من ، حيث ترتفع منسوب المخاوف من انزلاق غير محسوب إذا فشلت المساعي الدبلوماسية. وتدرك الأطراف أن أي تقدم، ولو تدريجي، قد ينعكس تهدئة في أكثر من ملف، فيما التعثر قد يعيد خلط الأوراق ويزيد منسوب التصعيد.







الجولة الثالثة تحمل معها أيضا رهانات داخلية للطرفين؛ ففي طهران، يقترن التفاوض بالضغط الاقتصادي وتوقعات الشارع، بينما في واشنطن، يتصل المسار التفاوضي بحسابات سياسية وتشريعية معقدة.







وبين هذا وذاك، يبقى السؤال: هل تشكل لقاءات جنيف خطوة تمهيدية لاتفاق مرحلي يفتح الباب لتفاهم أوسع، أم أنها محطة جديدة في مسار تفاوض طويل تحكمه الشروط المتبادلة وانعدام الثقة؟ وماذا لو فشلت كل العملية ودخلنا في المجهول؟







في لبنان، يتابع الجميع هذه التطورات بدقة، نظرا لانعكاساتها المحتملة على المشهد الداخلي والاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفي مقدمها الانتخابات النيابية. واليوم، رمى رئيس الحكومة كرة الاستحقاق الانتخابي في ملعب رئيس مجلس النواب، فأعلن في الذكرى السنوية الاولى لنيل حكومته الثقة، بأن الاستحقاق سيجري وفق القانون النافذ، وعلى اساس اقتراع المغتربين لنواب الداخل، الا اذا قرر مجلس النواب العكس.







* مقدمة الـ"أل بي سي"







اليوم أيضا تنفذ إسرائيل أجندتها من خلال استهداف مواقع من بنك الأهداف الذي في حوزتها.







إعتبارا من الخامسة غروبا، استهدفت غارات جرود الهرمل وشمسطار وبوداي وجرود حربتا.







الناطق المتقاعد باسم الجيش أفيخاي أدرعي غرد أن جيش الدفاع هاجم بنى تحتية تابعة لوحدة الرضوان في منطقة بعلبك.







قبل الإنشغال اللبناني بالغارات، كان لبنان والعالم في انشغال للجولة الثالثة من المحادثات الأميركية الإيرانية في السفارة العمانية في جنيف.







وفق ما رشح عن الجانب الإيراني، المفاوضون الإيرانيون والأميركيون تبادلول "أفكارا بناءة وإيجابية" خلال القسم الأول من ثالث جولات المحادثات.







مسؤول إيراني رفيع المستوى أبلغ "رويترز" بأن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين "القضايا النووية وغير النووية"، مضيفا أن الخلافات المتبقية يجب تضييقها.







وأوضح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المفاوضات كانت مكثفة وجادة.







وقال المتحدث باسم الإيرانية إنه يجب الاعتراف بحق طهران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية ورفع العقوبات المفروضة عليها.







بالعودة إلى لبنان، رئيس الحكومة نواف سلام وفي ذكرى نيل حكومته الثقة إعتبر أن "منذ قيام لبنان الكبير وحتى اليوم، قوانين الانتخاب هي التي تحدد توزيع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية، لا المراسيم، فهذه مسألة تشريعية بامتياز".







وتابع: "دعونا الهيئات الناخبة وقانون الانتخاب الحالي يكفل حق اقتراع المغتربين في بلدان انتشارهم لانتخاب النواب ال128 ما دامت الدائرة ال16 لا تزال معلقة بانتظار توضيح من المجلس".







فهل تعمد الرئيس سلام "ربط النزاع" مع رئيس المجلس؟







* مقدمة "الجديد"







يوم جنيف الطويل بسط سلطته على العالم بأجمعه من دول كبرى وعظمى تصنع القرارات الى أخرى تنتظر عند ضفة التفاوض لتعاين مسارها ومصيرها على ضوء حرب مقبلة او تسوية مفترضة الانظار اتجهت اليوم الى المدينة السويسرية التي لطالما شكلت مسرحا للتسويات الكبرى.







هناك بين الاوراق الدبلوماسية والابتسامات البروتوكولية يختبر مجددا ميزان الشد والجذب بين الولايات المتحدة وايران في جولة توصف بأنها مفصلية ولا تتحمل الكثير من المناورات ليبقى العالم على موعد مع اختبار جديد: إما مسار تفاوضي يعيد إحياء الدبلوماسية ويؤسس لمرحلة أقل اشتعالا، أو جولة أخرى من المراوحة التي قد تفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.







وبين التفاؤل الحذر والتشاؤم الواقعي، يبقى العالم في حال انتظار إلى أن تقول جنيف كلمتها.







ومن وحي التصعيد السائد في المنطقة قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كلمته اليوم محذرا من منتصف شهر آذار وبأسلوبه اللاعب على حبال الواقعية السياسية.







والسخرية التعبيرية حذر من تاريخ الخامس عشر من آذار وهو يوم في التقويم الروماني القديم يرتبط تقليديا بسوء الطالع والمصير المحتوم ومصير آذار المحتوم ظهر في فتح عقد استثنائي لمجلس النواب يبدأ في الثاني من آذار ويمتد حتى السادس عشر منه ما يفتح الباب امام تعدد السيناريوهات.







وخلط الأوراق ربطا بالانتخابات ويجعل مروحة الخيارات التشريعية مفتوحة على كل الاحتمالات من التعديل وصولا الى التمديد.







وعلى ارتفاع المواقف المعلنة على نية اجراء الاستحقاق ترتفع في المقابل كواليس التحليلات حول حتمية التمديد معطوفة على سلسلة أعذار ومخارج جاهزة للتفصيل على قياس المرحلة.







وفي السياق الانتخابي وضمن اطلالته في ذكرى مرور عام على نيل حكومته الثقة وضع رئيس الحكومة نواف سلام الكرة في ملعب مجلس النواب قائلا: هناك انتخابات، ونحن دعونا الهيئات الناخبة، وطالما لم يوضح المجلس مسألة الدائرة السادسة عشرة حتى إشعار آخر، سيصوت المغتربون للنواب بمكان قيدهم أي للمئة والثمانية والعشرين وليتكرم المجلس "ويقلنا شو منعمل">







"وما حدا يقللي ما قمت بواجباتي".







ولا ينتهي يوم لبناني من دون اعتداء اسرائيلي فالبقاع كان على موعد مع خمس وعشرين غارة في تصعيد خطير يطرح علامات استفهام حول المرحلة المقبلة التي تترابط فيها الملفات على ايقاع المفاوضات وتتأرجح الاحتمالات بين حرب مفتوحة على كل الخيارات او تسوية تضع نقاط التهدئة على حروف المنطقة.



