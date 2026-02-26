إتحاد بلديات جرد القيطع: طريق مرجحين غير سالكة الآن

صدر عن اتحاد بلديات البيان الآتي:

"يُعلم الاتحاد المواطنين الكرام، بأنّ طريق مرجحين غير سالكة الآن أمام السيارات السياحية والشاحنات، بسبب الظروف الراهنة. ويُسمح بالمرور حصراً لسيارات الدفع الرباعي والمركبات المجهّزة تجهيزاً مناسباً. لذلك، يهيب الاتحاد بالجميع توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم سلوك الطريق إلا عند الضرورة القصوى، ريثما تُستكمل الأعمال اللازمة وتعود الحركة إلى طبيعتها".