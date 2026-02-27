مصدر وزاري: فليكن التأجيل حتى يوضح المجلس الأمور

لفت مصدر وزاري إلى أنّ الانتخابات النيابية، إذا كانت ستحصل، فسوف تُجرى على أساس انتخاب المغتربين للـ128 نائباً ولا شيء آخر، كون الإرادة السياسية والشعبية والاغترابية تريد الاقتراع كما حصل في العام 2022 ولا شيء .

وأشار المصدر إلى أنّ سوف يعتمد على جواب والاستشارات لإتمام الاستحقاق الانتخابي. وأضاف أنّه إذا أراد مجلس النواب أن يلعب دوره، فعليه أن يضع مشروع القانون المقدّم من الحكومة على جدول أعماله في أول جلسة من أجل التصويت عليه، وهكذا يكون الاحتكام إلى .

وختم المصدر بالقول: "ليعلم الجميع أنّه لا أحد يستطيع خطف إرادة الشعب اللبناني، وإن لم يكن ما يريده الشعب، فليكن التأجيل حتى اتضاح كل الأمور في قانون الانتخاب".





