"معايير القيادة": مرشح للانتخابات بتحصيل علمي متواضع

لفت مصدر انتخابي إلى أنّ كل ما يُحكى عن معايير لانتقاء المرشحين لدى حزب يميني هو كلام إعلامي لا أكثر ولا أقل، كون عملية الانتقاء تتم بحسب رأي القيادة فقط.وأشار المصدر إلى أنّ الحديث يدور عن عدد من المرشحين الذين يُعتبر مستواهم أقل من عادي، حتى إنّ أحدهم لا يملك شهادة جامعية، وتحصيله العلمي متواضع، بحسب رواية أحد نواب هذا الحزب.