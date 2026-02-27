تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ضربة جديدة للمواطن.. "الديليفري" يلحق بركب البنزين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-02-2026 | 02:45
ضربة جديدة للمواطن.. الديليفري يلحق بركب البنزين
ضربة جديدة للمواطن.. الديليفري يلحق بركب البنزين photos 0
سجّل في الساعات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في أسعار خدمات التوصيل (Delivery) في عدد من المناطق اللبنانية، وذلك عقب الزيادة الجديدة التي طرأت على أسعار البنزين.
وبحسب المعطيات، عمدت شركات توصيل ومطاعم عدة إلى تعديل تعرفة الديليفري، حيث تراوحت الزيادة بين مبالغ متفاوتة تبعاً للمسافة والمنطقة، مبرّرةً ذلك بارتفاع كلفة التشغيل، ولا سيما المحروقات وصيانة الدراجات والسيارات.
مصادر عاملة في القطاع أشارت إلى أن أي ارتفاع في سعر صفيحة البنزين ينعكس مباشرة على كلفة التوصيل، خصوصاً أن غالبية السائقين يعملون بدوام يومي ويعتمد دخلهم بشكل أساسي على عدد الطلبات وهامش الربح المحدود.
في المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن امتعاضهم من هذه الزيادات، معتبرين أنها تضيف عبئاً جديداً على الفاتورة الاستهلاكية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتبقى الأسعار مرشحة لمزيد من التعديل صعوداً أو هبوطاً تبعاً لمسار أسعار المحروقات في المرحلة المقبلة.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

