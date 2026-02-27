"اللواء" تعتذر وتهاجم "لبنان 24"

بعدما تعمدت امس"حذف" الرئيس ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من الصور الرسمية لافطار السرايا امس، عبر تقنية "الفوتوشوب"، واضاءة " " على الموضوع، اصدرت صحيفة" اللواء" اليوم توضيحا واعتذارا جاء فيه"حصل خطأ فني في نشر صور إفطار السراي الكبير الذي أقامه الرئيس نواف سلام غروب أول أمس، حيث ظهر جانب من المائدة الرئيسية التي تضم المراجع الروحية ورؤساء الحكومات السابقين، بمشهد مختلف عما كان عليه الواقع، حيث غابت وجوه عدد من رؤساء الحكومات السابقين في الصفحة الأولى، وظهر مكان مفتي الجمهورية إلى جانب رئيس الحكومة المجلس الشيعي الأعلى في الصفحة الثالثة نتيجة الخطأ الفني غير المقصود . فإقتضى التوضيح والإعتذار من مفتي الجمهورية وأصحاب الدولة السابقين".كان يمكن ل" اللواء" الاكتفاء بهذا التبرير والاعتذار عما حصل، وهو امر مقدّر، الا انها عمدت الى مهاجمة" 24" من دون ان تسميه من خلال القول"أما الحديث عن حرب إلغاء بالفوتو شوب فلا وجود لها على صفحات "اللواء" التي يشهد تاريخها بالمصداقية والمهنية والممارسة الأخلاقية بعيداً عن المهاترات الشعبوية السخيفة".وهنا يهم لبنان 24" ان يوضح أنه اضاء على الموضوع من زاوية مهنية بحتة، وما اعتذار "اللواء" الا لان الموضوع لم يكن سخيفا على الاطلاق بل له ابعاد تتجاوز الحذف المتعمد الذي لجأت اليه" اللواء" لاسباب يمكن لكل متابع ان يستنتجها.عسى ان يكون ما حصل عبرة ل" اللواء" وغيرها، وسيبقى"لبنان 24" يقوم بعمله المهني الصرف بعيدا عن اي كيدية او تجني.للاطلاع على راداري " لبنان 24" انقر هنا: