ورشة عمل في كلية العلوم الطبية عن "إدارة التوتر"

نظّمت "لجنة الإرشاد الطلابي" (Student Counselling Committee) في الطبية - ، ورشة عمل بعنوان "إدارة التوتر من خلال التمارين الحركية"، وذلك بمشاركة طلاب من السنوات الثانية حتى الخامسة.



أقيمت الورشة برعاية عميدة الكلية الدكتورة سعدة علامة وإشراف رئيس اللجنة الدكتور رحباني وتنسيق مسؤولة قسم ضمان الجودة الدكتورة إنعام ، وبالشراكة مع قسم العلاج الفيزيائي في . قدم الورشة الدكتور أحمد سراج من خلال نشاط تفاعلي تناول آلام الرقبة وأسفل الظهر الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة والضغط الأكاديمي.



تميّزت الجلسة، بحسب بيان، "بتفاعلٍ لافت ومشاركة عملية في تطبيق تمارين هدفت إلى تحسين وضعية الجلوس وتعزيز المرونة والوقاية من الاضطرابات العضلية الهيكلية، كما ساهمت في تعزيز الوعي بأهمية العناية بالصحة الجسدية كجزء أساسي من الرفاه النفسي للطلاب خلال مسيرتهم الأكاديمية".



تُعدّ هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل ستنظّمها لجنة الإرشاد الطالبي خلال هذا العام، في إطار التزامها المستمر بدعم الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية لطلاب كلية العلوم الطبية.

