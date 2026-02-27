تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلايا "متفحّمة"في الجنوب وحملات المساعدة انطلقت

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
27-02-2026 | 02:30
A-
A+
خلايا متفحّمةفي الجنوب وحملات المساعدة انطلقت
خلايا متفحّمةفي الجنوب وحملات المساعدة انطلقت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع استمرار عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، على الرغم من التهديد الأمني المستمر، لا تزال الخسائر تتظهر أكثر فأكثر، إذ حسب الارقام، قُدّرت حاجات إعادة الإعمار والتعافي في القطاع الزراعي بنحو 263 مليون دولار، بينها 32 مليوناً مطلوبة بصورة عاجلة لإعادة تنشيط الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، إضافة إلى 135 مليوناً لإعادة تأهيل البنى التحتية واستبدال الأشجار المثمرة وإعادة تكوين الثروة الحيوانية.
 

فبالاضافة إلى الخسائر في مزارع الحيوانات والمشاريع الزراعية، برزت الخسائر القاسية عندي مربي النحل، الذين تلقوا ضربة قاسية، أدّت إلى تدهور الانتاج في هذا القطاع، وسط تساؤلات عن مصيره. وحسب المعلومات، فإنّ أغلب خلايا النحل وجدت متفحمة جرّاء القصف الإسرائيلي الأخير، في حين لقت خلايا أخرى حتفها لسبب عدم تمكن مربي النحل من الوصول إليها جرّاء المخاطر الامنية.
 

وحسب أرقام حصل عليها "لبنان24"، فاق عدد الخلايا المدمرة 25 ألف خلية، أكثر من 19 ألف منها في الجنوب، فيما الخلايا الأخرى هي شمال نهر الليطاني. الضربة هنا مزدوجة: من جهة، صعوبة العودة إلى الحقول والمناطق المفتوحة بفعل الخطر الأمني، ومن جهة ثانية، كلفة إعادة التشغيل في قطاع يحتاج إلى استقرار ومساحات آمنة وإمكانات لوجستية متواصلة. ومع كل يوم تأخير، تتوسع الفجوة بين ما كان يُنتج وبين ما يمكن إنقاذه، فيما يزداد القلق من خروج عدد من المربين نهائياً من المهنة. في هذا السياق، تشير المعلومات إلى أنّ الانتاج تراجع 50% منذ بدء الحرب، مع توقعات أن يتراجع الانتاج أكثر، وسط صعوبات من عودة تأمين المناخ اللازم لمربي النحل لتربية خلايا جديدة لسببين، أوّلهما إقدام إسرائيل على إعادة استهداف هذه الخلايا من جهة، أمام من جهة ثانية، فإنّه لم يعد هناك بيئة مؤاتية للنحل للتأقلم مع البيئة الجديدة في الجنوب وذلك بسبب المواد الكيميائية التي خلّفتها الصواريخ الإسرائيلية، والتي قضت على البيئة، والأعشاب، والأزهار، ذلك بالاضافة إلى روائح البارود التي تقضي على النحل.
 
تجهيز صناديق الخلايا لإنتاج خلايا نحل جديدة لتعويض ما دمرته الحرب (الجزيرة)

وحسب معلومات "لبنان24"، تحاول نقابة مربي النحل في الجنوب أن تطوّر الواقع على الأرض. وتشير المصادر إلى أنّ حملات مساعدة ولو محدودة انطلقت وستتوسع قريبا لإعادة إنعاش هذا القطاع، ومساعدة المزارعين على تحسين واقعهم، وتعويض جزء من خسائرهم.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
الإجراءات الانتخابية انطلقت قانونياً والموعد "غير المحسوم وغير النهائي" في 10 أيار
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"طيران الشرق الأوسط" الى الواجهة وحجوزات رمضان والفصح انطلقت بقوة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأمن الايرانية: مقتل قائد "خلية إرهابية" تابعة لجماعة "أنصار الفرقان" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"كيم" يعلن انطلاق "حقبة تغييرات" في كوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

إعادة الإعمار

نهر الليطاني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الليطاني

إسرائيل

الجزيرة

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27
Lebanon24
03:59 | 2026-02-27
Lebanon24
03:58 | 2026-02-27
Lebanon24
03:56 | 2026-02-27
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24