الرئيس عون ترأس اجتماعا أمنيا في قصر بعبدا

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً أمنياً في ضمّ الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد ، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله.



وقد خُصص الاجتماع للبحث في نتائج ومداولات اللقاء الذي عُقد في القاهرة، في إطار التحضير لمؤتمر دعم وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في في 5 آذار المقبل.

Advertisement