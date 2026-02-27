ارتفاع مستمر في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

صدر عن والمياه جدول جديد للمحروقات، وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:



- بنزين 95 اوكتان: 1,815,000 ل.ل. (+16000)



- بنزين 98 اوكتان: 1,858,000 ل.ل. (+16000)



- المازوت: 1,398,000 ل.ل. (+16000)



- : 1,401,000 ل.ل. (0000)

Advertisement