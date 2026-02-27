الثلوج لامست الـ 500 متر: الكتلة القطبية تسيطر على لبنان.. استعدوا للبرودة القارسة

أفاد الأب خنيصر المتخصص بالأحوال الجوبة وعلم المناخ ان الثلوج لامست الـ 700 متر في المناطق الشمالية، وكانت ملحوظة اكثر من سائر المناطق ، بسبب الرياح الشمالية الباردة من مباشرة، وتساقطت بغزارة بين 400 متر و 500 متر ممزوجة بالمطر، هذا وسيطرت الكتلة القطبية على للبحر الابيض المتوسط وتدنت درجات الحرارة، وستلامس ليلة الجمعة ومساء غد السبت ال 6/7/8 درجات ساحلا و -1/-3 جبلا و -2/-4 بقاعاً.إلى ذلك، أشارت لامست الثلوج في عتبة الـ 500 متر للمرة الأولى هذا العام، فغطّت المرتفعات والبلدات الجبلية بطبقةٍ بيضاء، وأعادت البرودة القارسة إلى المنطقة.وعلى الفور، عملت الجرافات والآليات التابعة للبلديات واتحاداتها على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، لا سيما في القرى المرتفعة، لتسهيل حركة المواطنين ومنع عزل أي بلدة نتيجة تراكم الثلوج.كما سُجّل هطول أمطار غزيرة في مختلف المناطق، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهر، ولا سيما نهر الأسطوان الذي ارتفع منسوبه بشكل ملحوظ.