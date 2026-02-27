تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الثلوج لامست الـ 500 متر: الكتلة القطبية تسيطر على لبنان.. استعدوا للبرودة القارسة

Lebanon 24
27-02-2026 | 02:24
A-
A+
الثلوج لامست الـ 500 متر: الكتلة القطبية تسيطر على لبنان.. استعدوا للبرودة القارسة
الثلوج لامست الـ 500 متر: الكتلة القطبية تسيطر على لبنان.. استعدوا للبرودة القارسة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوبة وعلم المناخ ان الثلوج لامست الـ 700 متر في المناطق الشمالية، وكانت ملحوظة اكثر من سائر المناطق اللبنانية، بسبب الرياح الشمالية الباردة القادمة من تركيا مباشرة، وتساقطت بغزارة بين 400 متر و 500 متر ممزوجة بالمطر، هذا وسيطرت الكتلة القطبية على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وتدنت درجات الحرارة، وستلامس ليلة الجمعة ومساء غد السبت ال 6/7/8 درجات ساحلا و -1/-3 جبلا و -2/-4 بقاعاً. 

إلى ذلك، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام لامست الثلوج في عكار عتبة الـ 500 متر للمرة الأولى هذا العام، فغطّت المرتفعات والبلدات الجبلية بطبقةٍ بيضاء، وأعادت البرودة القارسة إلى المنطقة.

وعلى الفور، عملت الجرافات والآليات التابعة للبلديات واتحاداتها على فتح الطرق الرئيسية والفرعية، لا سيما في القرى المرتفعة، لتسهيل حركة المواطنين ومنع عزل أي بلدة نتيجة تراكم الثلوج.

كما سُجّل هطول أمطار غزيرة في مختلف المناطق، ما أدى إلى ارتفاع منسوب الأنهر، ولا سيما نهر الأسطوان الذي ارتفع منسوبه بشكل ملحوظ.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الثلوج لامست الـ700 متر في بعض المناطق الجبليّة المتوسطة الإرتفاع
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الشتاء عائد بقوة.. كتل قطبية قارسة البرودة نحو لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه لبنان الجنوبي تنشئ خزاناً أرضياً بسعة 500 متر مكعب في الشهابية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الثلوج قد تصل إلى 750 مترا.. هذا ما قاله الأب خنيصر عن الموجة القطبية التي تضرب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

الحوض الشرقي

اللبنانية

القادمة

الرئيسي

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27
Lebanon24
03:59 | 2026-02-27
Lebanon24
03:58 | 2026-02-27
Lebanon24
03:56 | 2026-02-27
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24