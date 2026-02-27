اتصالات باللبنانيين من أرقام معروفة.. إحذروا الوقوع في فخها

حذر الخبير في الأمن السيبراني من ورود اتصالات إلى بعض اللبنانيين من أرقام تبدو معروفة مثل أرقام سفارات أو أرقام محفوظة لديهم بأسماء أشخاص يعرفونهم، تُشكّل عمليات احتيال تعتمد على تقنيات تزوير رقم المتصل (Caller ID Spoofing)، حيث يتم إظهار رقم موثوق لكسب ثقة الضحية.

ونصح بعدم تقديم أي معلومات سرية أو مالية أو بيانات شخصية عبر الهاتف، حتى لو بدا الرقم معروفًا.

علما ان هذا الأمر هو نوع شائع من الاحتيال يُعرف باسم تزوير رقم المتصل (Caller ID Spoofing)، حيث يقوم المحتال بإظهار رقم يبدو شرعياً بهدف كسب ثقة من يتصل به ودفعه لاتخاذ إجراء سريع.



كيف تتم العملية؟

يستخدم المحتالون تقنيات عبر الإنترنت (VoIP) لتغيير الرقم على شاشة هاتفك. قد ينتحلون صفة جهة رسمية أو يدّعون وجود مشكلة طارئة.

يطلبون معلومات حساسة OTP، رقم بطاقة، كلمة مرور أو تحويل أموال.

انتشار هذا الأمر في ، بحسب خبراء في التكنولوجيا يعود إلى ضعف بعض أنظمة التحقق من المكالمات الدولية، إضافة إلى استغلال الأزمات الاقتصادية والقلق العام للضغط على الضحية، وسهولة انتحال أرقام محلية أو دولية عبر تطبيقات متخصصة.



كيف تحمي نفسك؟

بحسب خبراء التكنولوجيا يمكن اتباع هذه الطرق لحماية أنفسكم من الإحتيال:

لا تشاركوا أي رمز تحقق (OTP) أو معلومات مصرفية عبر الهاتف مهما بدا الرقم موثوقاً.

إذا ادّعى المتصل أنه من جهة رسمية، أغلقوا الخط واتصلوا بالرقم الرسمي المنشور على الموقع الرسمي للجهة.

لا تثقوا بالرقم الظاهر فقط اذ يمكن تزويره بسهولة.

فعّلوا ميزة حظر المكالمات المجهولة أو استخدم تطبيقات كشف الاحتيال.

أبلغوا الجهات المختصة في حال الاشتباه بمحاولة احتيال.

لا تدخلوا في نقاش طويل مع المتصل.

لا تضغطوا على أي أزرار يُطلب منك الضغط عليها.

لا تعاودوا الاتصال بالرقم الذي ظهر.

وأخيراُ احتفظوا بسجل المكالمة كدليل عند الإبلاغ عنها.











