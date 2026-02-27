بعد وصول المنخفض الجديد.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج

أفادت المروري عن أن عدداً من الطرق الجبلية مقطوع بسبب تراكم الثلوج، شملت:

- عيناتا الارز

- كفرذبيان حدث-بعلبك

- العاقورة حدث-بعلبك

- سير-الضنية

- معاصر

- حدث الجبة

وما زال والحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، مما يؤدي إلى طقس ممطر ، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتساقط للثلوج على الجبال المتوسطة الشمالية بشكل خاص، ينحسر تدريجياً اعتبارا من ظهر يوم اليوم،الجمعة مع بقاء بعض التقلبات المحلية في المناطق الشمالية والداخلية وسيطرة للرياح الشمالية تستمر حتى الأسبوع المقبل.