Najib Mikati
بحث
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد وصول المنخفض الجديد.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج

Lebanon 24
27-02-2026 | 02:45
بعد وصول المنخفض الجديد.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب الثلوج
أفادت غرفة التحكم المروري عن أن عدداً من الطرق الجبلية مقطوع بسبب تراكم الثلوج، شملت:
 - عيناتا الارز 
- كفرذبيان حدث-بعلبك
- العاقورة حدث-بعلبك
- الهرمل سير-الضنية
- معاصر الشوف كفريا
- تنورين الفوقا حدث الجبة
 
وما زال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  يتأثر بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، مما يؤدي إلى طقس ممطر ، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتساقط للثلوج على الجبال المتوسطة الشمالية بشكل خاص، ينحسر تدريجياً  اعتبارا من ظهر يوم اليوم،الجمعة مع بقاء بعض التقلبات المحلية في المناطق الشمالية والداخلية وسيطرة للرياح  الشمالية تستمر حتى الأسبوع المقبل.
 
مواضيع ذات صلة
صباح اليوم.. هذه الطرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الطرق الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات المقطوعة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:05:27 Lebanon 24 Lebanon 24

