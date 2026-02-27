خطر على أميركا... "حزب الله" وإيران أصبحا على حدودها

ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أن " لا تزال تتمسك بوهم مريح: عصابات المخدرات تنقل المخدرات، بينما يحدث الإرهاب في أماكن أخرى. لكن هذا الانقسام لم يكن موجودًا على أرض الواقع، وقد دفع نصف ا...