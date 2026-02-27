تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

دريان: بوحدتنا ننتصر على كل الصعوبات

Lebanon 24
27-02-2026 | 03:18
دريان: بوحدتنا ننتصر على كل الصعوبات
 أقامت مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لـدار الفتوى، إفطارها السنوي في قاعة المؤسسات في الأوزاعي، برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وحضور النائب محمد خواجة ممثلا رئيس مجلس النواب، وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلا رئيس الحكومة، الرئيس حسان دياب وممثل عن الرئيس سعد الحريري وعن الرئيس نجيب ميقاتي ونواب بيروت فؤاد مخزومي ونبيل بدر وعدنان طرابلس وفيصل الصايغ وإبراهيم منيمنة وأمين شري، وممثلين عن المجلس الشيعي ومشيخة العقل وشخصيات سياسية ودبلوماسية وقضائية وعسكرية واجتماعية وإعلامية ورؤساء جمعيات إسلامية  .

شارك أيتام المؤسسات الحضور في إفطارهم وقدموا أنشودة ترحيبية بالمناسبة، وتحدث المدير العام للمؤسسات الشيخ احمد دندن الذي أطلع الحضور على رؤية المؤسسات في المستقبل.

وألقى رئيس عمدة المؤسسات الدكتور وسيم وزان كلمة عدد فيها ما تقوم به المؤسسات من تحديث وتطوير في مرافقها الطبية والتربوية والاجتماعية، وقال: "المؤسسات تواكب العصر لخدمة اللبنانيين في نشاطاتها وأعمالها لتستمر في العطاء بدعم ومساعدة أهل الخير لتحقيق أهدافها التي تعود بالنفع على الأيتام التي ترعاهم، بالإضافة الى المحتاجين للطبابة والتعليم".

دريان

وأشاد المفتي دريان في كلمته بدور مؤسسات محمد خالد في المجتمع اللبناني، وقال: "المؤسسات منذ إنشائها تقدم الخير والمساعدة للناس الرعاية الصحية والشلل الدماغي والتوحد والتعليم، نحن نعتز بهذه المؤسسات واعتبرها أمانة، وفي كل عام اقف وإياكم في هذا الموقف الروحاني الإيماني، لنقوم معا بدعم هذه المؤسسات التي لن تستمر على الوجه المطلوب، إلا بدعمكم وبدعم أهل الخير ومن مؤسسات الدولة المختصة وبوقوفنا جميعا مع هذه المؤسسات نقف مع أهلنا وناسنا ومجتمعنا".

ختم: "عندما أتحدث في هذا الشهر الكريم، ابتعد عن السياسة ولكن لا ابتعد عن السياسيين لا شك أننا نمر بمرحلة دقيقه وحساسة وهذا ليس من باب السياسة، وإنما هو من باب الحرص على مجتمعنا ووطننا، علينا جميعا ان نتكاتف برؤيه واحدة مشتركة بين الجميع على اختلاف وتنوع الطوائف والأحزاب السياسية، بوحدتنا ننتصر على كل الصعوبات". (الوكالة الوطنية للإعلام)
