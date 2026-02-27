تحذير من الجليد ليلاً

دعت المروري السائقين، تفادياً للازدحام أو حصول انزلاقات وحوادث بسبب الجليد وخصوصاً خلال فترة الليل، إلى التأكد من حالة الطرقات الجبلية قبل الانطلاق، حرصاً على السلامة.

Advertisement