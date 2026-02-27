الأوضاع العامة والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش بين عون وسلام

مع الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب والبقاع خصوصا في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، كما تطرقا إلى التحضيرات الجارية لانعقاد لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي في الشهر المقبل، والإجراءات المتخذة لمعالجة حوادث انهيار المباني في وإيواء المتضررين من سكانها وأعمال التدعيم للمباني المهددة بالانهيار.

Advertisement