Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد

Lebanon 24
27-02-2026 | 03:48
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد photos 0
أفادت مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا متقلّبا وباردا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى بعد ظهر اليوم الجمعة حيث يتحوّل إلى مستقّر إجمالاً مع بقاء درجات الحرارة باردة نسبيًا ومتدنية خلال الليل تحت تأثير الرياح الشمالية الباردة مخلفة موجة من الصقيع في الداخل وعلى الجبال، يتخلله  بعض التقلبات في المناطق الشمالية الشرقية للبلاد  فتتساقط الثلوج الخفيفة خلال فترات بعد الظهر والمساء حتى فجر يوم الإثنين.   

الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  
غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات على الساحل، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج الخفيفة فتلامس ارتفاع ال ٩٠٠ متر وما فوق، يتحسّن الطقس تدريجيًا خلال النهار مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة. تحذير من خطر الإنزلاقات على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ١٠٠٠ متر بسبب تشكّل الجليد، كما يبقى إحتمال تساقط بعض الثلوج الخفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية للبلاد.

السبت:  
قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية كما تبقى متدنية ليلاً في الداخل وعلى المرتفعات فيتشكّل الجليد على الطرقات، ومن المتوقّع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية إعتبارًا من بعد الظهر.
الأحد:  
قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار على الساحل ودون تعديل يُذكر على الجبال وفي الداخل حيث تبقى متدنية، تتكاثف الغيوم شمال شرق البلاد إعتبارًا من بعد الظهر وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط بعض الثلوج الخفيفة.

الإثنين:  
قليل الغيوم إجمالاً وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع بقاء الأجواء باردة خاصة على الجبال وفي الداخل .
 
المرتفعات الشمالية

الحوض الشرقي

شمال شرق

لبنان وا

الشمالي

الشمال

لبنان

جوي ✊

