تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود.. شبكة تجار مخدرات سقطت في قبضة الامن

Lebanon 24
27-02-2026 | 03:56
A-
A+
بالجرم المشهود.. شبكة تجار مخدرات سقطت في قبضة الامن
بالجرم المشهود.. شبكة تجار مخدرات سقطت في قبضة الامن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان، بخاصّة منطقة المتن.
بنتيجة الاستقصاءات والإجراءات الميدانية والاستعلامية، تمّ تحديد هويّة المروّجَين وتوقيفهما في محلّة الضبية، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع نيسان لون أسود تمّ ضبطها. وهما:
ع. ح. (مواليد العام 1999، سوري)
ع. ر. ج. (مواليد العام 1976، سوري)
بتفتيشهما والسيّارة تمّ ضبط ما يلي:
طبّتَي بلاستيك عليهما علامة تاج بداخلهما مادّة الكوكايين.
6 طبّات بلاستيكية مدوّن عليها “أصفر” عليها علامة نسر بداخلها مادّة الكوكايين.
18 ظرفًا مدوّن عليها “أسود” عليها علامة نسر بداخلها مادّة الكوكايين.
9 مغلّفات مدوّن عليها “أبيض” عليها علامة نسر بداخلها مادّة الباز.
علبة بداخلها مادّة الكوكايين “أجنبي”
11 حبّة مخدّرة نوع كبتاغون
13 قطعة من مادّة حشيشة الكيف
مبلغ مالي و3 هواتف خلوية.
بالتحقيق معهما اعترفا بما نٌسب إليهما.
أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في جبيل.. توقيف مروجي مخدرات بالجرم المشهود
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. ضُبط وهو يسرق في الأشرفية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخص بالجرم المشهود في الأشرفية... قوى الأمن تكشف ما كان يقوم به
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت... هكذا أوقفت قوى الأمن "اللحلوح" بالجرم المشهود
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:26:22 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

جبل لبنان

اللبنانية

القضاء

لبنان

بلاست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-02-27
Lebanon24
06:00 | 2026-02-27
Lebanon24
05:51 | 2026-02-27
Lebanon24
05:35 | 2026-02-27
Lebanon24
05:31 | 2026-02-27
Lebanon24
05:24 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24