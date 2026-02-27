بالجرم المشهود.. شبكة تجار مخدرات سقطت في قبضة الامن

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق ، بخاصّة منطقة المتن.

بنتيجة الاستقصاءات والإجراءات الميدانية والاستعلامية، تمّ تحديد هويّة المروّجَين وتوقيفهما في محلّة الضبية، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن سيّارة نوع نيسان لون أسود تمّ ضبطها. وهما:

ع. ح. (مواليد العام 1999، سوري)

ع. ر. ج. (مواليد العام 1976، سوري)

بتفتيشهما والسيّارة تمّ ضبط ما يلي:

طبّتَي بلاستيك عليهما علامة تاج بداخلهما مادّة الكوكايين.

6 طبّات بلاستيكية مدوّن عليها “أصفر” عليها علامة نسر بداخلها مادّة الكوكايين.

18 ظرفًا مدوّن عليها “أسود” عليها علامة نسر بداخلها مادّة الكوكايين.

9 مغلّفات مدوّن عليها “أبيض” عليها علامة نسر بداخلها مادّة الباز.

علبة بداخلها مادّة الكوكايين “أجنبي”

11 حبّة مخدّرة نوع كبتاغون

13 قطعة من مادّة حشيشة الكيف

مبلغ مالي و3 هواتف خلوية.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نٌسب إليهما.

أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة ".