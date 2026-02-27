التوم: مصير الانتخابات غير واضح

رأى النائب أن مصير الاستحقاق الانتخابي لا يزال غير واضح، بسبب الثغرات الموجودة في القانون الحالي، لا سيما في ما يتعلق بالدائرة 16 مع غياب المراسيم التطبيقية، مشيراً إلى غياب الاتفاق السياسي والتوافق على القانون الحالي.



وأوضح التوم في حديث إذاعي أن " " لا يمكنه بسهولة تأمين الحاصل الانتخابي وحيداً في ، وبالتالي فإن "الباب مفتوح للتحالف مع كما مع غيره من الأحزاب السياسية في المنطقة".



وكشف التوم أن المرشحين المعتمدين من سيقدمون أوراق ترشيحهم في الأيام المقبلة ما لم يطرأ أي جديد، مشيراً إلى أن اختيارهم تم من قبل قيادة التيار وفق الآلية الداخلية.



