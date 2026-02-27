سليمان: أتمنى ألّا يُمسّ ذهبنا الأصفر إلى أن نستخرج ذهبنا الأسود من جوف الأرض

قال الرئيس في تصريح: "قال لي الراحل : على اقتصاد لأنه مبني على الثقة، فاللبناني ينفّذ التزاماته وتعهداته ويفي ديونه مهما قست عليه الظروف. وقد كان يردّد ذلك في مجالسه ولقاءاته".



أضاف: "وفعلًا، بدأت مسيرة الانهيار الاقتصادي في لبنان عندما قرّرت الحكومة التمنع عن ايفاء ديونها والتوقف عن تسديد سندات اليوروبوند، فاهتزّت بذلك ركائز الثقة التي شكّلت أساس الاقتصاد اللبناني لعقود كما انعدمت الثقة بالمصارف و النظام المصرفي برمته".



تابع: "ومن جهةٍ أخرى، وبعيدًا من النظريات الاقتصادية وحسابات الربح والخسارة، شكّل تاريخيًا ضمانةً رئيسية للعملة وعامل ثقة بالأصول الاقتصادية. لذلك، فإن أي تخطيط يرتكز على بيع قسم من مخزون الذهب، سواء ضمن خطة استثمارية أو غيرها، قد يحرم لبنان من ركيزة إضافية من ركائز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين باقتصاد البلد".



ختم: "أتمنى ألّا يُمسّ ذهبنا الأصفر إلى أن نستخرج ذهبنا الأسود من جوف الأرض، وعندها لكل حادث حديث".

Advertisement