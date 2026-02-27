تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكشاف السرياني احتفل بذكرى ميلاد مؤسسه

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:05
A-
A+
الكشاف السرياني احتفل بذكرى ميلاد مؤسسه
الكشاف السرياني احتفل بذكرى ميلاد مؤسسه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أحيت "جمعية الكشاف السرياني اللبناني"،  ذكرى ميلاد مؤسس الحركة الكشفية اللورد "روبرت بادن باول" ، في احتفال مميز أقيم برعاية رئيس اللجنة الكشفية العربية سعيد معاليقي وحضور لفيف من المطارنة والاباء الكهنة ووممثل عن مديرية الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد كشاف لبنان ورئيس الكشاف السرياني العالمي والمفوضية العامة في اتحاد كشاف لبنان، الى جانب رؤساء جمعيات كشفية صديقة وممثلين عنهم وشخصيات ثقافية واجتماعية وسياسية إضافة الى الاهل والأصدقاء وقدامي الجمعية.

وتخلل الاحتفال كلمة القاها رئيس الجمعية نعيم زينو عبرت عن المناسبة، مؤكداً بأن الجمعية "ستبقى شعلة لن تنطفىء وترفع اسم الكشفية اللبنانبة عالياً".

ومن ثم قدم الكشافة لوحات فنية لمفوضيات المناطق وفقرة موسيقية لمفوضية الموسيقى وفيلما وثائقيا عن حصاد الجمعية لعام ۲۰۲٥ .

وقد تم خلال الاحتفال توزيع شهادات براءات الشارة الخشبية ووسام الخدمة العامة المذهب للقادة المستحقين في الجمعية ودروع تكريمية لقادة تميزوا بعطأتهم في الحركة الكشفية.

كما القى راعي الاحتفال كلمة أشاد فيها بدور الجمعية المؤثر والفعال في مسيرة الحركة الكشفية اللبنانية، مؤكداً أن "الكشفية هي مدرسة حقيقية لصناعة الانسان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد ابنها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا احتفلت إيمي سمير غانم بعيدي ميلاد شقيقتها دنيا وصهرها حسن الرداد (صور)
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري استقبل الكشاف المسلم لتعزيز دور الشباب
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24
من موقع التصوير.. كارمن لبس تحتفل بعيد ميلادها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:26:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

اتحاد كشاف لبنان

الهيئة الإدارية

جمعية الكشاف

كشاف لبنان

مديرية ال

اللبنانية

المطارنة

السريان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:15 | 2026-02-27
Lebanon24
06:00 | 2026-02-27
Lebanon24
05:51 | 2026-02-27
Lebanon24
05:35 | 2026-02-27
Lebanon24
05:31 | 2026-02-27
Lebanon24
05:24 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24