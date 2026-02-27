تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الكشاف السرياني احتفل بذكرى ميلاد مؤسسه
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:05
أحيت "
جمعية الكشاف
السرياني اللبناني"، ذكرى ميلاد مؤسس الحركة الكشفية اللورد "
روبرت
بادن باول" ، في احتفال مميز أقيم برعاية رئيس اللجنة الكشفية العربية سعيد معاليقي وحضور لفيف من
المطارنة
والاباء الكهنة ووممثل عن مديرية الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء
الهيئة الإدارية
لاتحاد
كشاف لبنان
ورئيس الكشاف السرياني العالمي والمفوضية العامة في
اتحاد كشاف لبنان
، الى جانب رؤساء جمعيات كشفية صديقة وممثلين عنهم وشخصيات ثقافية واجتماعية وسياسية إضافة الى الاهل والأصدقاء وقدامي الجمعية.
وتخلل الاحتفال كلمة القاها رئيس الجمعية نعيم زينو عبرت عن المناسبة، مؤكداً بأن الجمعية "ستبقى شعلة لن تنطفىء وترفع اسم الكشفية اللبنانبة عالياً".
ومن ثم قدم الكشافة لوحات فنية لمفوضيات المناطق وفقرة موسيقية لمفوضية الموسيقى وفيلما وثائقيا عن حصاد الجمعية لعام ۲۰۲٥ .
وقد تم خلال الاحتفال توزيع شهادات براءات الشارة الخشبية ووسام الخدمة العامة المذهب للقادة المستحقين في الجمعية ودروع تكريمية لقادة تميزوا بعطأتهم في الحركة الكشفية.
كما القى راعي الاحتفال كلمة أشاد فيها بدور الجمعية المؤثر والفعال في مسيرة الحركة الكشفية
اللبنانية
، مؤكداً أن "الكشفية هي مدرسة حقيقية لصناعة الانسان".
